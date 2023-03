Le géant à la pomme s'apprête à présenter comme chaque année, en septembre 2023, sa nouvelle gamme d'iPhone. Apple compte apporter cette année, une vraie vague de fraicheur à sa gamme. En effet, on entend parler d'une version Ultra du futur iPhone 15 qui, en plus, sera équipé d'un port USB type-C ! Voyons voir tout ça.

Un iPhone 15 Ultra qui remplacera l'iPhone 15 Pro Max ?

Apple a, à plusieurs reprises, apporté des modifications sur sa gamme, notamment en 2022, en remplaçant sa version « mini » par l'iPhone 14 Plus. Cette année, ce sera probablement autour de l'iPhone 15 Pro Max de disparaitre, pour laisser place à une version Ultra, sans doute inspirée de la gamme S de Samsung.

Le célèbre analyste, Ming-Chi Kua, connu pour ses prédictions sur les produits Apple, insinue que le prochain iPhone 15 Pro se nommera iPhone 15 Ultra. Ainsi, Apple pourra accentuer l'aspect haut de gamme du modèle par rapport à ses petits frères, qui sont : l'iPhone 15, l'iPhone 15 Plus et l'iPhone 15 Pro. Rappelons que cette dénomination a déjà été appliquée sur l'Apple Watch Ultra. Elle serait sans doute accompagnée d'une amélioration matérielle, qui creusera un plus grand fossé entre le modèle Pro et le modèle Ultra contrairement aux iPhones 15 et 15 Plus qui seront matériellement identiques, sauf sur la diagonale de l'écran.

Les iPhones prévus pour 2023 seront donc :

iPhone 15. (6,1 pouces) ;

iPhone 15 Plus. (6,7 pouces) ;

iPhone 15 Pro. (6,1 pouces et de meilleures caractéristiques) ;

iPhone 15 Ultra. (6,7 pouces et de meilleures caractéristiques).

Un iPhone avec un port USB-C, oui, c'est possible !

Pour des causes écologiques, l'UE impose une connectique universelle afin de réduire au maximum le renouvellement des accessoires, et dans ce cas particulier, il s'agit des câbles. Ainsi, la marque à la pomme devra se plier à cette résolution, du moins, pour le marché européen. Le premier appareil à adopter cette connectique sera donc l'iPhone 15, et ce, malgré le mécontentement d'Apple.

Cependant, Apple est dans l'optique de quitter le standard du chargement filaire en proposant un iPhone sans fil à 100 %, et cela, grâce à la recharge par induction et la technologie MagSafe d'Apple.

La fin de l'encoche sur toute la série 2023

L'iconique encoche d'Apple a fait son apparition pour la première fois sur l'iPhone X en 2017. Ce design a énormément impacté le marché de la téléphonie mobile. Toutefois, au fil des ans, dans une ère où tous les constructeurs essayent de produire des écrans qui recouvrent toute la façade des smartphones, l'encoche est devenue obsolète.

Apple a finalement cédé la place de l'encoche à Dynamic Island, jugée plus utile et plus esthétique. Ce design a fait son apparition pour la première fois sur l'iPhone 14 Pro. Une bande noire moins encombrante que l'encoche, qui est cependant capable d'héberger tous les capteurs nécessaires à FACE ID.

De plus, il est possible d'interagir avec cette petite bulle. Pour l'instant, peu d'applications sont compatibles, mais à l'avenir, les développeurs devront sûrement s'y mettre, en particulier si elle est incluse sur toute la gamme d'iPhone 15, ainsi, les applications ne seront pas à la traine.