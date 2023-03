Selon une information du journaliste de Bloomberg Mark Gurman, la marque à la pomme espère bien commercialiser en 2023 de nouveaux ordinateurs dont un modèle d'iMac de 24 pouces équipé de la future puce Apple M3, un composant assez unique fabriqué en 3nm.

Un nouvel Apple iMac pour cette année

Si d'après Gurman le produit ne devrait pas rentrer en production avant plusieurs mois (au moins au printemps) il pourrait toutefois commencer à être commercialisé durant le second semestre de cette année dans les coloris bleu, argent, rose et orange. L'appareil est dans tous les cas à un stade avancé de développement et Apple "effectue actuellement des tests de production de la machine". Toujours selon le journaliste, le constructeur prévoit également de lancer un nouveau MacBook Air 15 pouces, ainsi qu'un MacBook Air 13 pouces amélioré intégrant cette fameuse puce M3

Une puce M3 c'est quoi ?

Il s'agit de la nouvelle puce que Apple envisage de présenter lors de la conférence WWDC en juin 2023. Une première puce M1 avait été lancée en novembre 2020 avant de voir arriver la puce M2 en 2022 qui n'est d'ailleurs pas présente sur les iMacs. Cette nouvelle évolution devrait être encore plus puissance, notamment en terme de calculs. La technique de gravure atteindrait un degré de finesse de 3 nanomètres permettant alors une densité accrue pour ajouter encore plus de transistors sur la même surface. Et donc forcément plus de puissance. Reste maintenant à voir si l'ajout d'une telle puce ne va pas faire bondir encore un peu plus le prix des produits Apple. Car si l'on ajoute à cela l'inflation déjà bien présente sur les produits de la marque, on risque d'atteindre des sommets. Le modèle le plus haut de gamme d'iMac est actuellement à 2009 euros contre 1549 euros pour le "premier prix".