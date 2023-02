Cela fait quelques années déjà que les consommateurs demandent à Apple de réduire la bordure des iPhones, sachant que la concurrence arrive souvent à faire mieux à ce niveau. Eh bien d'après une nouvelle rumeur ainsi que plusieurs sources, les modèles d'iPhone 15 Pro et 15 Pro Max pourraient enfin voir le moment tant attendu arriver.

Cette fois c'est la bonne pour Apple ?

Pour résumer la situation, ShrimpApplePro sur Twitter a publié une série de tweets le 21 janvier, parlant des changements de conception de l'iPhone 15 et de l'iPhone 15 Pro. À ce moment là, il expliquait que les modèles haut de gamme posséderaient des écrans avec des bordures beaucoup plus fines, ainsi que des bords incurvés et un écran plat. Il a également déclaré dans ces tweets que le plus grand modèle, nommé l'iPhone 15 Pro Max ou l'iPhone 15 Ultra, serait d'une conception censé imiter l'Apple Watch pour le design.

Eh bien il y a peu, pour confirmer la chose, l'Insider a posé la question à d'autres sources pour en avoir la certitude, les bordures des prochains iPhones 15 Pro et Pro Max seraient effectivement plus fines. Apple ne toucherait par contre pas à la taille de l'écran, qui resterait de 6,7 pouces. L'écran plat avec des bords légèrement courbés reprendrait donc le même système que l'Apple Watch.

D'autres sources confirment cette information, en affirmant que les bords des pros seront plus fins. ils ne sont pas au courant des bords incurvés, mais ce n'est pas grave, il est encore très tôt, mi-février.

La production de masse de l'iPhone 15 Pro Max et de l'iPhone 15 Pro ne débuterait pas avant la mi-2023. Il est donc effectivement encore trop tôt pour en avoir le cœur net.