On le sait si il y a bien un mot qui ne correspond pas à la philosophie Apple c'est bien abordable. Pour autant les AirPods pourraient bientôt changer à ce niveau.

À l'heure actuelle si l'on vous demande de penser à un mot pour décrire les produits Apple ce n'est clairement pas "abordable" qui vient en premier. Que cela soit au niveau des iPhones, des iPads, des Mac ou tout simplement des divers périphériques audio, tout est assez onéreux. Les AirPods qui sont l'un des gros succès du constructeur et qui existent en plusieurs configurations sont tout de même à 210 euros pour la troisième génération. Bien loin de ce que propose parfois la concurrence.

Dans cette optique, un rapport indique qu'une paire d'AirPods Lite est en cours de préparation pour fournir une solution plus abordable aux consommateurs. Sachant qu'il faut aussi 159 euros pour la deuxième génération d'écouteurs, ce qui reste un prix toujours très élevé.

Apple souhaiterait s'attaquer à la concurrence

Le rapport de l'analyste Jeff Pu de Haitong International a pu être consulté par 9to5Mac. Pu dit que ceux-ci cibleront le marché des prix compétitifs, car le produit intra-auriculaire le moins cher vendu par Apple sont les AirPod de deuxième génération à 129 $ (aux USA et bien plus en France). On pourrait par exemple imaginer une version Lite sans suppression active du bruit, sans l'audio spatial, sans la charge MagSafe ou toute classification de protection IP. En bref une version dénudée sans les options comme dans le milieu automobile.

Tout ceci reste évidemment à prendre avec des pincettes mais il est clair que le constructeur a une carte à jouer dans le domaine de l'entrée de gamme pour l'audio et un immense marché à conquérir. Un peu comme ce fut le cas avec le fameux iPhone SE qui est grosso-modo un iPhone mais sans les options onéreuses qui permet d'avoir tout de même un produit de la marque sans saigner son portefeuille.

Que pensez-vous d'une telle rumeur ? Seriez-vous acheteur d'un tel produit ?