Les soldes démarrent avant l'heure chez la Fnac ! Vous pouvez, dès à présent, profiter d'une belle promotion sur l'iPad Air M1 de chez Apple, qui affiche une réduction de 100 € !

Une promotion à l'avance sur l'iPad Air 5 chez la Fnac !

Le prix de lancement de cet iPad est de 789,99 €. Désormais, il est disponible à l'achat à partir de 689,99 €, une super affaire pour les fans de la marque à la pomme.

L'iPad parfait pour vous à 100 € de réduction !

Qu'on aime ou pas Apple, que ce soit en hardware ou en software, il faut reconnaître que ses tablettes sont les meilleures du marché.

L'iPad Air de 5e génération n'échappe pas à la règle. Il intègre la puce M1 (qui dispose de 8 cœurs CPU et 8 cœurs GPU) qui est l'une des plus puissantes sur le marché actuel. Vous pouvez tout faire avec, que ce soit le gaming, le multi-tâche... L'iPad Air, qui se positionne à la frontière entre PC et tablette, saura satisfaire tous vos besoins.

La tablette dispose d'un magnifique écran Liquid Retina de 10,9 pouces, ce qui va décupler votre plaisir de visionnage de films et séries. Niveau photo, cet iPad intègre 2 capteurs : un de 12 mégapixels à l'arrière de la tablette, capable de filmer jusqu'en 4K, et un autre, un capteur frontal d'également 12 mégapixels, qui sera parfait pour vos appels vidéo et vos selfies.

Son autonomie est exceptionnelle. Plus besoin de trimballer un chargeur avec vous, puisque cet appareil tient jusqu'à 10 heures.

L'un des meilleurs avantages d'Apple est sans doute son écosystème. Si vous disposez d'autres appareils de cette marque (un iPhone, un Mac...), cette tablette sera complètement synchronisée avec le reste du set-up, améliorant ainsi l'ergonomie de votre expérience globale.