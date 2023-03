Actuellement le service d'Elon Musk Starlink propose un abonnement à 50 euros par mois ainsi qu'un matériel qui s'élève tout de même à 637 euros au total. Une forte somme qui empêche clairement l'utilisateur moyen de pouvoir en profiter. Conscient du problème, Amazon souhaiterait proposer lui aussi un service d'internet par satellite mais avec une tarification plus abordable. Qu'en est t-il ?

Amazon et l'internet par satellite

Amazon a dévoilé une gamme de terminaux clients qui se connectent à son réseau satellite haut débit, son nom ? Project Kuiper. Notamment, dans un article de blog, Amazon affirme que ses conceptions sont "plus petites, plus abordables et plus performantes" que ce que propose la concurrence. On retrouve ainsi plusieurs terminaux/antennes. Le premier appareil est le terminal client "standard". Celui-ci est décrit comme mesurant 11 pouces (27 centimètres) de diagonale et 1 pouce d'épaisseur (2,54 cm) pour un poids de 2,2 kg. Coté performance et connectivité, Amazon annonce un débit maximal de 400 Mbps avec un cout de production qui pourrait s'élever à 400 dollars.

Plusieurs terminaux pour tous les usages

Le terminal client "standard".

Il existe aussi un terminal encore plus compact ne pesant qu'une livre (0,500 grammes) et mesurant seulement 7 pouces de diagonale (17cm). Il s'agit de l'appareil le plus abordable et il peut offrir des vitesses allant jusqu'à 100 Mbps. Et car il en fallait un aussi, Amazon a présenté son terminal commercial destiné aux grandes entreprises. C'est le plus grand et le plus puissant des trois terminaux, avec 19 pouces (48 cm) et une connexion qui peut monter à 1Gb/s.

Amazon devrait lancer sa première série de satellites au premier semestre 2024 et devrait activer le service internet pour ses premiers clients plus tard la même année. Rajeev Badyal, vice-président de la technologie d'Amazon pour Project Kuiper déclare :