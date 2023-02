Un accès internet partout dans le monde ça vous dit ? C'est possible mais il va falloir faire des concessions. On vous explique tout.

On l'oublie trop souvent mais Elon Musk outre les dérives de Twitter c'est aussi le système de communication Starlink, filiale de Space X dont la promesse est de pouvoir vous donner un accès internet via satellite partout dans le monde, même dans une zone reculée. Si pour le moment un forfait assez classique existe pour internet avec une disponibilité seulement dans la plupart des pays occidentaux, l'entreprise américaine souhaite aller encore plus loin avec son nouveau forfait "Global Roaming Service". Qu'est ce que c'est ?

Starlink veut aller plus loin

Le forfait Global Roaming Service utilise les liaisons intersatellites de la société pour fournir une connectivité autour du globe. Voyez plutôt :

NEWS : Starlink teste un nouveau "Global Roaming Service" pour $200/mois, plus le standard $599 pour le matériel. Offriront-ils ce service en tant que complément pour 65 $/mois comme la portabilité ?

Vous avez bien lu, il coûtera 200 dollars par mois, en plus du kit de base à 599 dollars. Une bouchée de pain. Pour ne pas vendre trop de rêve, Starlink précise tout de même que cette possibilité de se connecter presque partout dans le monde pourra s'accompagner de brèves périodes de connectivité faible ou même carrément inexistante. Il s'agit des aléas de la connectivité par satellite. Il s'agit aussi d'un service uniquement terrestre qui n'a pas pour objectif de remplacer le service internet maritime plus couteux. Vu le tarif, on possède tout de même quelques atouts premium comme la possibilité pour les utilisateurs de suspendre le service Global Roaming à tout moment.

Enfin Starlink précise que les utilisateurs en dehors des États-Unis sont "responsables d'agir en tant qu'importateur officiel du kit Starlink". Cela signifie que les clients devront s'assurer que le kit est conforme aux lois et réglementations locales, tout en payant les droits de douane et les taxes à l'importation.