TEST du SCUF GAMING Instinct Pro : Une manette "unique" au tarif dissuasif

Toujours fidèle des options de personnalisation en quantité « industrielle », SCUF Gaming distribue deux nouvelles manettes à destination de la gamme Xbox, sceau officiel à l'appui : les Instinct et Instinct Pro. Nous avons pu mettre la main sur la seconde.

Fondée en 2011, SCUF Gaming a été racheté seulement huit ans plus tard par un Corsair qui souhaitait étendre son offre gaming aux contrôleurs de jeu. SCUF Gaming s'est spécialisé dans la personnalisation à outrance des manettes officielles de Microsoft et de Sony et le rachat par Corsair ne semble pas devoir modifier l'ADN du constructeur américain. Nous en voulons donc pour preuve la sortie de la gamme Instinct qui se caractérise toujours par un large volet personnalisation : la manette se commande depuis le site officiel de la marque et les options sont toujours aussi nombreuses... hélas, les tarifs sont, pour leur part, toujours aussi élevés.

Configuration et commande via SCUF Gaming

Contrairement à la majorité des manettes de jeu vidéo, même les plus haut de gamme, on ne peut acheter une Instinct ou une Instinct Pro sur un coup de tête. La chose se réfléchit un minimum dans la mesure où il faut nécessairement se rendre sur le site du fabricant pour réaliser de multiples choix de personnalisation. Bien sûr, il reste possible d'opter pour le modèle « basique », mais il serait dommage - pour le même prix - de ne pas profiter des options mises à notre disponible par le constructeur... d'autant que l'outil est plutôt bien conçu.

L'idée est donc ici de nous permettre de paramétrer quantités d'éléments de la manette qu'il s'agisse de la version Instinct de base ou de la version Instinct Pro. On a le choix parmi des dizaines de couleurs de faceplate qui vont des modèles les plus simples (couleurs unies) à des designs dits « signature » reprenant des motifs bien connus (camouflage, sandstorm...) en passant par ce que SCUF Gaming appelle des motifs « designer ». Là, ce sont des motifs plus « évolués » avec des références aux rebelles ou aux troopers de Star Wars, des écailles de dragon, des fleurs, du cyberpunk : la variété est clairement de mise.

Bien sûr, la personnalisation ne se limite pas à la faceplate même si c'est clairement ce qui peut avoir le plus d'impact sur l'aspect visuel de votre manette. Il est ensuite possible d'opter pour des boutons de différentes teintes, un choix de couleurs que l'on va retrouver au niveau des anneaux des mini-sticks ou des sticks eux-mêmes, au niveau des bumpers, des boutons du centre et de l'avant de la manette. De manière assez surprenante, la liste des couleurs disponibles varie selon les éléments avec un peu plus de choix de couleurs pour les sticks par exemple.

Hauteur modifiée

Sur ces derniers, c'est surtout la personnalisation « technique » qui nous intéresse. En effet, SCUF Gaming permet de modifier la hauteur ainsi que la forme des sticks : trois hauteurs sont ainsi disponibles et on peut opter pour un stick concave ou en forme de dôme. Du côté de la croix directionnelle, le choix est plus limité avec seulement quatre couleurs et deux formes différentes, ce qui reste appréciable. Enfin, l'Instinct Pro est accompagné d'un grip au niveau des poignées dont on ne peut bizarrement pas paramétrer la couleur.

Difficile de juger de l'esthétique d'une manette que l'on peut paramétrer à ce point et soulignons plutôt le fait qu'il devrait être possible d'aboutir à quelque chose à votre goût, même si on regrette certaines (petites) limitations. Un point qu'il nous faut en revanche souligner et qui a son importance : la structure même de la manette est en tout point identique à celle de l'officielle Xbox. On profite donc de la même, excellente, ergonomie avec des poignées ni trop longues ni trop courtes et ce design asymétrique qui a fait le succès du contrôleur Xbox.

Notons que retirer la faceplate de la manette pour modifier les sticks se fait de manière très simple, cette dernière étant aimantée. Sous la manette, précisons que SCUF Gaming a disposé des accessoires pratiques : on pense débord aux quatre boutons supplémentaires facilement paramétrables, mais aussi aux deux commutateurs. Ils sont là pour réduire la course des gâchettes : de « normale » quand ils sont vers l'intérieur, on passe à une course « courte », comme sur les bumpers, lorsqu'ils sont placés vers l'extérieur. La bascule se fait sans difficulté, même en pleine partie.

Un câble de 3 mètres ou du Bluetooth

Les dimensions et le poids de l'Instinct comme de l'Instinct Pro sont identiques à celles de la manette officielle Xbox à quelques grammes près et l'ensemble se montre aussi confortable à utiliser, même sur de très longues sessions de jeu. Bien sûr, les deux manettes SCUF Gaming sont compatibles Xbox, mais elles fonctionnent aussi parfaitement sur Windows 10 ou macOS. Le mode Bluetooth permet de les utiliser aussi sur Android ou iOS. Dans ce mode, la portée effective est d'environ 12 mètres, mais soulignons la qualité du câble fourni : souple et tressé, il mesure 3 mètres. Pratique.

À l'usage, il n'y a vraiment aucun reproche à formuler à l'encontre de SCUF Gaming qui ne nous a jamais déçu sur la moindre de ses manettes. On peut évidemment considérer que compte tenu du prix, c'est un minium, mais le fait est que la finition, le confort et la précision sont clairement au rendez-vous. SCUF Gaming insiste d'ailleurs sur la qualité des éléments employés et souligne notamment la présence d'un remarquable grip : il est effectivement très doux et la transpiration ne lui pose pas le moindre problème. Il n'est toutefois disponible que sur l'Instinct Pro.

L'autre distinction entre les deux modèles est à chercher du côté des commutateurs pour les gâchettes : eux aussi ne sont présents que sur le modèle Pro. Pour le reste, c'est la même chose et on profite dans un cas comme dans l'autre de mini-sticks assez remarquables. Nous avons tendance à privilégier les modèles mi-hauteur / concaves, mais c'est bien sûr une question de goûts et, comme nous l'avons expliqué, il sera toujours possible de changer cela très rapidement grâce à la faceplate amovible et aux sticks supplémentaires.

Et la précision ?

Le retour au centre des sticks est nerveux sans être brutal et nous n'avons aucune difficulté à trouver les diverses directions. Impossible ici de ne pas évoquer la précision des autres commandes de la manette, même si, là encore, quiconque a déjà testé une manette SCUF Gaming part avec un a priori très favorable. Les boutons principaux sont réactifs et de taille standard, ils tombent parfaitement sous le pouce. Enfin, la croix directionnelle est un modèle de précision et de confort. Nous n'avons aucune difficulté à trouver des diagonales qui ne s'activent cependant jamais par inadvertance.

Au dos de la manette, nous avons déjà évoqué la présence de quatre boutons supplémentaires. Aisément paramétrables, ils pourront être associés à de multiples fonctions afin de disposer de raccourcis additionnels. Le plus important reste cependant leur accessibilité. On sent que SCUF Gaming a cherché ici à parfaire son système de quatre palettes : l'intégration des boutons est plus aboutie, moins « bricolage » et le confort d'utilisation est encore amélioré. Bien sûr, cela implique de prendre le coup, mais la chose vient rapidement.

Logiquement, nous n'avons pas les moyens de nous exprimer sur la durée de vie de la manette. SCUF Gaming a la réputation de faire des produits solides, durables et nous n'avons pas de raison d'en douter pour les Instinct et Instinct Pro. Il y a toutefois un point un petit peu dérangeant : comme sur l'officielle Xbox, il est bien sûr possible d'opter pour des piles (2x AAA) ou une batterie (non-livrée) pour alimenter la bête. Un petit couvercle vient fermer le compartiment dédié, mais il nous semble un peu souple : il ne risque pas de tomber tout seul, mais nous l'aurions souhaité plus résistant.

x x x x x EN RÉSUMÉ UNE MANETTE "UNIQUE" AU TARIF DISSUASIF Acheter l'Instinct ou l'Instinct Pro, c'est investir dans un périphérique « spécial » que l'on souhaite personnaliser comme aucun autre. C'est notre manette, on la reconnait, on l'identifie au milieu d'une jungle de périphériques tous semblables. Alors, forcément, ça coûte davantage que d'acheter un contrôleur standard. Dès lors que l'on passe ce cap du tarif particulièrement élevé, force est de constater que SCUF Gaming ne se moque pas du monde. Non contente d'être effectivement très personnalisée, l'Instinct bénéficie d'une finition exemplaire et d'un haut niveau de qualité. La manette est clairement parmi les meilleures côté fonctionnalités et efficacité. Un seul reproche : le couvercle du compartiment piles / batterie s'ouvre un peu trop facilement.

x x x xxxx x x x ON A AIMÉ : ON N'A PAS AIMÉ : Très haut niveau de personnalisation

Remarquable qualité de finition

Câble USB tressé de 3 mètres

Grip impeccable, bien intégré aux poignées (version Pro)

Boutons très réactifs, très sensibles

Simplicité de démontage pour changer sticks / croix

Stick et croix directionnelle précis

Quatre boutons paramétrables supplémentaires

Course ajustable des gâchettes (version Pro) Tarif très élevé quoique justifié

Pas de sacoche de transport ?

Disposition asymétrique figée

Couvercle du compartiment de piles très « souple »