TEST du casque Cooler Master MH630 : Un des meilleurs casque-micro milieu de gamme sur le marché

Petit dernier de la gamme casque-micro de Cooler Master, le MH630 insiste plus volontiers sur le rendu de ses communications lié, notamment, à une excellente captation micro. Dernière lubie d'un fabricant qui cherche à se démarquer d'une concurrence toujours plus soutenue ou véritable atout ?

Spécialiste du « froid » sur nos PC de compétition, Cooler Master est devenu l'un des maîtres - sans mauvais jeu de mots - du périphérique gaming. Il dispose à son catalogue de multiples claviers et souris, mais s'est aussi mis en tête de développer une gamme complète de casque-micro dont la qualité ne se dément généralement pas. Nous ne voudrions pas répondre d'emblée à la question posée en introduction de ce test, mais le MH630 grâce à un prix remarquablement étudié n'est pas loin de constituer un must have sur le marché du périphérique gaming PC. Explications.

Simple, sobre, efficace... mais "déséquilibré"

Mêlant invariablement le noir et le violet, couleur fétiche de Cooler Master, la boîte du MH630 ne sort pas des standards du fabricant. On regrette d'ailleurs qu'il continue à employer une espèce d'insert en plastique pour fixer / maintenir son produit alors que de plus en plus de constructeurs sont passés au carton, tout aussi pratique et un peu plus « écolo ». Rien à redire en revanche sur la protection offerte au MH630 ou sur l'accompagnement du produit. En premier lieu, on soulignera d'ailleurs la présence, rarissime sur ce segment de prix, d'une sacoche de transport.

Cooler Master est aussi l'un des rares constructeurs à proposer le séparateur jack sur un produit tournant autour des 60 euros. Ce n'est pas le seul, mais on aimerait que la chose se généralise. Le séparateur permet de doubler les jacks 3,5 mm de l'unique câble afin de brancher le MH630 sur les deux prises jack casque / micro de nos PC. Pour les autres machines, le jack 3,5 mm 4 points sera bien suffisant. Un regret en revanche : si le câble souple et tressé est très agréable à l'usage, il s'avère un tout petit peu court pour un PC. Nous l'avons mesuré à exactement 1,5 mètre, longueur que l'on peut porter à 1,8 m grâce aux 30 cm du séparateur jack.

Très bon point en revanche, Cooler Master ne cherche pas à faire des économies de bout de chandelle et le câble est détachable. Détachable également la perche microphone flexible, ce qui permet de ranger le tout de manière très propre et « sécurisée ». Pas d'autres accessoires à signaler dans la boîte du MH630 qui ne dispose donc d'aucune oreillette de « rechange ». De tels accessoires ont toutefois un coût non négligeable et on comprend que Cooler Master n'ait pas souhaité faire grimper le tarif de son casque pour lequel il a tout de même fait l'effort d'un système pas trop complexe de retrait des revêtements des oreillettes.

Venons-en à la partie conception proprement dite pour souligner un reproche - ce sera le seul véritable - car le casque est légèrement déséquilibré. De fait, alors qu'il ne pèse qu'un très classique 304 grammes, il peut sembler plus lourd. Rien de catastrophique non plus, mais il faut s'habituer. Heureusement, pour le reste c'est presque un sans-faute, considérant le prix du produit. Le squelette du casque est évidemment intégralement en plastique et l'arceau central peut sembler un peu souple, mais cela permet de le mettre très aisément, les choses tiennent bien en place et on n'a jamais le sentiment d'avoir le crâne « sous pression ».

La mousse et son revêtement en tissu sont agréables au toucher et offrent une bonne « respirabilité » que l'on retrouve logiquement sur les oreillettes. De bonne taille, celles-ci englobent bien l'intégralité du pavillon de nos esgourdes et tient parfaitement en place. La morphologie de notre visage est « respectée » grâce à une large amplitude de réglage en hauteur et au montage des oreillettes sur des charnières rotatives : celles-ci sont là pour permettre de tourner les oreillettes afin de poser le casque sur les épaules au moment de faire une pause, mais elles autorisent un ajustement un peu plus précis, toujours pratique.

Terminons ce petit tour d'horizon en évoquant les contrôles et en précisant d'abord qu'aucune télécommande n'est de la partie. Tous les réglages se trouvent sur l'oreillette gauche, la droite est complètement « nue » : on dispose bien sûr d'une molette pour le volume, d'un bouton de mise en sourdine du microphone, d'une prise pour connecter le câble jack 3,5 mm et d'une entrée pour brancher la perche microphone. Notons la présence d'un petit cache plastique, toujours pratique quand on ne souhaite pas utiliser ledit microphone, et que ce dernier ne dispose d'aucune bonnette.

Rendu audio dans la moyenne haute, microphone d'excellente facture

Sur son MH630, Cooler Master emploie des transducteurs de 50 mm avec aimants en néodyme comme la plupart de ses concurrents. Le fabricant nous semble en revanche très optimiste lorsqu'il évoque une fréquence de réponse de 15 à 25 000 Hz. Reste que pour un modèle commercialisé autour des 60 euros, le casque se sort très bien de l'exercice « rendu audio ». Il en impose d'abord par la neutralité générale du son d'origine, même si certains utilisateurs pourraient le trouver encore un peu trop « boomy ». En dehors de ce léger penchant pour les effets « boum » - très limité cependant - il n'y a guère de reproches à formuler.

Le MH630 propose un retour en fréquence très correct sur les basses compte tenu de son prix, avec un côté chaleureux fort agréable. C'est encore plus réussi du côté des médiums avec une efficacité remarquable et un équilibre parfait entre les voix et les instruments. Sur les aigus, le bilan est moins enthousiasmant à cause notamment d'un côté un peu strident et de sifflantes peu agréables. Reste que le plus gênant est l'absence de tout logiciel pour accompagner le produit : il vous faudra employer votre propre égaliseur - si cela est possible - pour ajuster le son à vos préférences.

De manière assez amusante, nous l'avons déjà souligné, Cooler Master met cependant davantage en avant la captation micro. Une tendance rare. Le MH630 est effectivement un champion de la catégorie si l'on prend en compte son coût de revient relativement modique. Notre voix ressort parfaitement, claire et précise, et vos compagnons de jeu ou vos adversaires d'un soir seront aux anges. Le MH630 est aussi capable du meilleur pour capter notre voix même dans des environnements bruyants. Un bémol à ce niveau cependant car l'isolation phonique des oreillettes est pour le moins limitée : à la maison cela n'est pas un problème, mais dans les transports en commun, c'est une autre histoire.

x x x x x EN RÉSUMÉ L'UN DES MEILLEURS CASQUE MICRO DU MARCHE ! Vous l'aurez sans doute compris en lisant l'article, nous avons été très agréablement surpris par ce casque-micro à plus ou moins 60 euros. Élégant et bien conçu, il dispose de charnières rotatives très pratiques et le confort sur le crâne ne pose aucun problème. Mieux, le MH630 produit un son de qualité eu égard à son prix et la captation micro est bien meilleure que sur de nombreux produits autrement plus onéreux. Cooler Master signe donc un produit parfait pour un usage jeu vidéo et qui pourra aussi vous accompagner en déplacement, si tant est que le câble ne vous incommode pas. Un très bon choix.

x x x xxxx x x x ON A AIMÉ : ON N'A PAS AIMÉ : Arceau central et oreillettes confortables

Un bon rapport rendu audio / prix

Restitution audio particulièrement agréable en jeu vidéo

Perche micro détachable et bien flexible

Captation micro remarquable, même en environnement bruyant

Séparateur jack 3,5 mm PC et sacoche de transport livrés Isolation phonique en retrait

Léger bruit blanc s'il n'y pas de son

Un peu lourd, moyennement équilibré