Thor Love and Thunder a marqué les esprits, mais pas dans le bon sens. C'est l'un des exemples les plus frappants du déclin de l'univers cinématographique, et même télévisuel, de Marvel Studios. Même son acteur principal, Chris Hemsworth a avoué que le film était « trop idiot », et que les effets spéciaux n'étaient tout bonnement pas au niveau. Et on ne peut décemment pas le contredire malgré la présence de Natalie Portman au casting qui, il faut le dire, s'est également plantée dans cet épisode. Malgré cela, ce quatrième opus n'a pas été un four commercial et Thor 5 pourrait faire partie de l'une des prochaines phases du MCU.

Thor 5 pourrait être réalisé par un cador de l'action

Pour l'instant, Thor 5 n'est pas officiellement en chantier. Et lorsque l'on demande à Taika Waititi, le réalisateur des deux derniers volets, son avis et de se prononcer sur son implication, celui-ci est plutôt clair. Il n'est au courant de rien, et il a d'autres chats à fouetter. « Je ne sais pas si la rumeur est exacte. Mais je sais que je ne serai pas impliqué... Je vais me concentrer sur les autres films pour lesquels je me suis engagé » a t-il déclaré.

Un remplaçant pressenti par Marvel Studios ? Dans la mesure où Thor 5 n'aurait pas été validé à l'heure actuelle, non, mais un prétendant vient de se faire connaître. Le grand George Miller, réalisateur de la cultissime saga Mad Max, se verrait bien diriger Chris Hemsworth dans Thor 5. Et même n'importe quoi d'autre, du moment qu'il peut retrouver l'acteur qui incarne le nouveau méchant de Furiosa : Une saga Mad Max.

« Je travaillerais avec Chris sur n'importe quoi. Je le ferais vraiment. C'est un acteur merveilleux. Il possède toutes les compétences nécessaires. Je veux dire qu'il faut être athlétique physiquement, mais également sur le plan émotionnel et intellectuel pour jouer ces rôles très complexes. Et même pour jouer n'importe quel rôle. J'ai donc eu beaucoup de chance avec l'intégralité de mon casting, et en particulier avec la compatibilité entre dont Anya Taylor-Joy et Chris » (via Comicbook). Thor 5 ou un autre film, George Miller espère donc recroiser la route de Chris Hemsworth, qui a toutes les qualités requises selon lui.

George Miller, Anya Taylor-Joy, et Chris Hemsworth à un événement Furiosa : Une Saga Mad Max. Crédits : Warner.

Chris Hemsworth ne refuserait pas un nouveau film

Et Chris Hemsworth, est-il prêt pour Thor 5 en dépit des critiques formulées sur le dernier épisode ? Eh bien, oui, mais ce n'est pas sans condition. « Je ne veux pas continuer à le faire jusqu'à ce que les gens soient tellement épuisés qu'ils roulent des yeux quand ils me voient apparaître à l'écran. Si un public veut le voir, et s'il y a quelque chose que nous croyons excitant et amusant, alors génial. Je n'ai pas encore la réponse, mais j'aimerais. [...] En tout cas, si on me propose quelque chose de frais, unique et inattendu pour le personnage et son univers, je suis complètement ouvert à la question » indiquait-il quelques mois auparavant.

Chris Hemsworth avait aussi expliqué qu'il faudrait un changement de ton pour que son retour soit pertinent. Autrement dit, il ne faudrait pas repartir dans des extrêmes comme ce fut le cas avec Love and Thunder. Avec George Miller à la réalisation de Thor 5, son souhait pourrait être exaucé. Vu toute l'incroyable maîtrise du cinéaste pour le cinéma d'action, ce serait une énorme prise pour Marvel. Mais le metteur en scène serait-il capable d'entrer dans le moule de la maison des super-héros ? C'est clairement une toute autre histoire...