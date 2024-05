Les sorties LEGO de mai 2024 sont nombreuses, avec Star Wars qui est clairement à l’honneur. Cependant, collectionner tous ces beaux sets demande un énorme investissement financier et beaucoup préfèrent attendre de trouver des alternatives moins chères que de foncer tête baissée pour acheter le dernier set en date. Si votre liste d’achats était déjà bien complète, de nouvelles offres sur plusieurs licences incontournables risquent de vous faire craquer.

Plein de gros sets LEGO à prix réduit

Avis aux collectionneurs LEGO qui attendaient patiemment des baisses de prix pour perfectionner leur collection. Alors que le mois de mai était déjà riche en sorties et que celui de juin s’annonce tout aussi chargé, il est maintenant possible d’acheter certains des plus gros sets avec une belle promo. C’est du côté du site Alternate qu’il faut se tourner. Si son nom ne vous dit rien, on vous rassure tout de suite : il n’y a pas d’arnaque et les envois sont plus que soignés.

Le site propose donc actuellement de très beaux sets au prix les plus bas où on peut les trouver en ce moment. Cela va de l’imposante Batmobile à 195,90€ au lieu de 269,99€, au monstrueux LEGO AT-AT qui passe à 665,00€ au lieu de 849€. Si vous avez des cadeaux d’anniversaires ou pour la fête des Pères à faire, c’est le moment ou jamais. Il y a cependant des frais de livraison qui s’élèvent à 9,98€, (mais les sets restent moins chers même avec), mais qui sont fixes. Autrement dit, vous ferez de meilleures affaires en commandant plusieurs articles. Sachez par ailleurs qu’il est possible de payer en 4X sans frais via Paypal si besoin. Voici un petit florilège des meilleures promos LEGO sur le site :

Les sets LEGO Star Wars en promo

Les offres Harry Potter

Les sets LEGO DC & Marvel

Jurassic World, Indiana Jones, Seigneur des Anneaux & Dune

Les sets Super Mario et autres