PS5 : Sony fait le point sur les problèmes d'approvisionnement en composants

Depuis le lancement de la PS5 en novembre dernier, le succès de la console est indéniable. Mais malgré des ventes initiales de PS5 historiques pour la marque PlayStation, la console souffre de problèmes d'approvisionnement provoqués par des pénuries de composants. Mais à en croire son constructeur, des solutions ont été trouvées pour lui permettre d'atteindre ses objectifs.

Comme nous vous l'indiquions plus tôt ce matin, Sony Corp vient de révéler ses résultats financiers pour le premier trimestre de l'année fiscale 2021. Comme le veut la tradition, cette annonce a été accompagnée d'une conférence téléphonique destinée aux analystes et autres investisseurs. Au cours de cette dernière, la situation liée à la production de PS5, et plus particulièrement aux pénuries en semi-conducteurs, a été abordée.

D'après Hiroki Totoki, le directeur financier de Sony, le géant de l'électronique a fixé son objectif de livraisons de consoles pour le reste de l'année fiscale et qu'il a d'ores et déjà "sécurisé" le nombre de composants nécessaires pour atteindre cet objectif. Selon le constructeur, cet objectif est de 14,8 millions de PS5 distribuées au cours de cette année fiscale 2021. Si Sony atteint ce but, cela portera le total de PS5 distribuées à 22,6 millions le 31 mars 2022 (Sony avait distribué 22,4 millions de PS4 sur une durée équivalente).

Une semi-bonne nouvelle ?

Impossible malgré tout de savoir si Sony parviendra à satisfaire la demande mondiale en PS5 ou s'il arrivera simplement à atteindre les objectifs de livraison qu'il s'est fixé. En effet, l'un n'implique pas nécessairement l'autre. De plus, Jim Ryan, le président de Sony Interactive Entertainment, a déclaré à la fin du mois de juillet dernier qu'il faudra "encore un moment" avant que sa société soit en capacité de "satisfaire toute la demande existante." Pour lui, la "pénurie de puces" représente toujours un "défi auquel Sony doit faire face."



Sony a indiqué précédemment qu'il n'avait jamais produit et mis autant de consoles sur le marché pour le lancement et les premiers mois de vie d'une de ses consoles qu'il ne l'a fait pour la PS5. La pénurie mondiale en semi-conducteurs l'a cependant empêché d'aller encore plus loin. Et comme la demande en PS5 est actuellement très forte, la console se trouve encore régulièrement en rupture de stock. Pour rappel, Sony vient d'annoncer avoir distribué 10,1 millions de PS5 à travers le monde.

