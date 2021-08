PS5 distribuées, jeux vendus, abonnements PlayStation Plus, Sony donne tous les chiffres

Il y a quelques jours, Sony Interactive Entertainment révélait que le cap hautement symbolique des 10 millions de PS5 vendues à travers le monde avait été passé. Le géant de l'électronique en profitait également pour faire le point sur les ventes de certains de ses jeux. Mais il apparaît aujourd'hui qu'il avait d'autres chiffres à révéler.

Sony Corp vient de diffuser des résultats financiers pour le premier trimestre de son année fiscale 2021. Sa branche jeu vidéo étant un de ses principaux moteurs, les chiffres venus de PlayStation occupent logiquement une place importante dans les documents. Selon le constructeur japonais, 10,1 millions de PS5 ont été distribués à travers le monde depuis le lancement de la console en novembre dernier. Sur ce total, 2,3 millions de consoles ont été distribuées au cours de ce seul trimestre.

En parallèle à ces ventes de PS5, Sony a continué de distribuer des PS4. Au cours de ce trimestre, le groupe nippon a distribué 500.000 PS4, ce qui vient placer le total de PS4 distribuées à 116,4 millions (la PS4 vient se placer à la deuxième position derrière la PS2). D'une manière générale, les recettes générées par le hardware ont augmenté de 116,9% par rapport à la même période l'année dernière. Bien évidemment, cette explosion est provoquée par la forte demande en PS5.

Niveau software, 63,6 millions de jeux ont été vendus au cours du dernier trimestre sur PS4 et PS5. Cela correspond à une baisse par rapport aux 91,4 millions de jeux vendus rien que sur PS4 à la même période il y a un an. Parmi ces jeux, 71% étaient dématérialisés et 10,5 millions étaient des titres First Party de Sony. Ces mêmes statistiques étaient à 74% et 18,8 millions il y a un an respectivement. Ces diminutions peuvent en partie être expliquées par la forte demande en jeux vidéo provoquée par les mesures de distanciation sociale des premiers mois de la pandémie de COVID-19 il y a un an.

Merci les jeux vidéo

Histoire de marquer les esprits, Sony explique malgré tout qu'au cours du dernier trimestre, plus de 8,09 jeux PS4 et PS5 se sont vendus chaque seconde à travers le monde. Et selon le groupe japonais, 5,74 de ces jeux étaient des jeux dématérialisés vendus sur le PlayStation Store. Ce qui signifie qu'en moyenne, 699.000 jeux PS4-PS5 ont été vendus chaque jour au cours de ce premier trimestre (496.000 de ces jeux étaient dématérialisés).

Du côté du PlayStation Network, Sony révèle avoir 46,3 millions d'abonnés au PlayStation Plus. Ce total correspond à une hausse de 1,3 million d'abonnés par rapport au premier trimestre de l'année fiscale 2020 mais à une baisse de 1,3 million par rapport au trimestre précédent (le dernier de l'année fiscale 2020). Pour ce qui est des utilisateurs mensuels du PlayStation Network, Sony en comptabilise 104 millions. Ce qui correspond à une baisse de 10 millions d'utilisateurs par rapport à la même période il y a un an. D'après Sony, il n'est pas ici question d'une tendance à la baisse, mais d'une conséquence de la diminution du nombre de personnes confinées chez elles. Le géant nippon affirme cependant qu'il va continuer à surveiller la situation de près.

D'une manière générale, ce premier trimestre de l'année fiscale 2021 donne de quoi se réjouir à Sony et PlayStation. En effet, il correspond aux plus importantes recettes pour un premier trimestre de l'histoire de PlayStation et aux deuxièmes plus fortes recettes de l'histoire de PlayStation pour un trimestre ne comprenant pas les fêtes de fin d'année. Du côté des bénéfices, ce trimestre a réalisé les troisièmes meilleures résultats de l'histoire de PlayStation au cours d'un premier trimestre.

PlayStation reste un moteur pour Sony Corp. Sa branche jeux vidéo est en effet responsable de 27,3% de ses recettes et de 29,7% de ses bénéfices sur la même période. Même si ces deux pourcentages ont sensiblement diminué par rapport à ce qu'ils étaient il y a un an à la même période, PlayStation reste numéro 1 chez Sony Corp dans ces deux catégories. De plus, les résultats globaux de Sony donnent au groupe de quoi se réjouir. En effet, diverses branches de la multinationale, comme la musique ou le cinéma, ont connu une amélioration de leurs chiffres. L'heure n'est donc clairement pas à l'inquiétude du côté du siège tokyoïte de Sony.

Que dites-vous de ces chiffres ? Vous étonnent-ils ? Vous attendiez-vous à ce que le PlayStation Plus connaisse une plus forte croissance ? Êtes-vous surpris que les ventes de jeux aient diminué ? Donnez-nous votre avis dans les commentaires ci-dessous.