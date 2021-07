PS5 : Jim Ryan "se sent mal" car Sony ne peut pas régler les problèmes d'approvisionnement

Sony célèbre régulièrement les excellentes ventes de la PS5. Et comme le montrent les chiffres, il y a de quoi se réjouir pour le constructeur japonais. Mais cette joie n'est pas totale pour le géant de l'électronique. En effet, si la production de PlayStation 5 était normale, il aurait certainement dépassé les 10 millions de consoles vendues plus tôt.

Comme nous vous l'avons indiqué à plusieurs reprises depuis novembre dernier, les pénuries et autres ruptures de stock à répétition subies par la PS5 depuis sa sortie ne sont pas liées à une trop faible quantité de consoles produites par Sony. Le groupe japonais n'a en effet jamais mis autant de consoles sur le marché qu'il ne l'a fait pour le lancement de la PS5.

Le problème vient de l'association d'une demande sans précédent et des limitations imposées à la production de la console par la pénurie mondiale de semi-conducteurs. Et à en croire Jim Ryan, le président de Sony Interactive Entertainment, la résolution de cette problématique n'est pas pour tout de suite (propos recueillis par l'agence de presse Reuters) :

Nous avons produit plus rapidement une plus grande quantité de PlayStation que nous l'avons fait par le passé, ce qui me réjouit. Mais le revers de la médaille, c'est qu'il va falloir encore un moment avant que nous puissions satisfaire toute la demande existante. Et je me sens mal à cause de ça.



Nos partenaires font du très bon travail pour notre compte mais la pénurie de puces représente clairement un défi auquel nous faisons tous face.

Réussite douce amère

Le grand patron de SIE ne se risque donc pas à une estimation de la date de fin des problèmes de stocks de PS5 provoqués par la pénurie globale de semi-conducteurs. Initialement, les constructeurs de consoles estimaient que les choses iraient mieux au cours de la seconde moitié de l'année 2021. Et s'il est possible de voir que les différents revendeurs reçoivent plus régulièrement des consoles, ces dernières trouvent généralement preneurs en quelques minutes seulement.

Pour rappel, Sony vient d'annoncer avoir vendu 10 millions de PS5 à travers le monde, un cap qu'aucune autre console PlayStation n'avait atteint si vite. Il lui a en effet fallu huit mois tandis que la PS4 n'avait passé ce cap "qu'en" neuf mois. D'après Jim Ryan, la demande continue de dépasser l'offre et "améliorer les niveaux d'inventaires reste une des principales priorités pour SIE."

Que pensez-vous de ces déclarations de Jim Ryan ? Jusqu'à quand cette forte demande va-t-elle persister à votre avis ? Croyez-vous que la PS5 peut devenir la PlayStation la plus vendue de tous les temps ? Donnez-nous votre avis dans les commentaires ci-dessous.