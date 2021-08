PS5 : McDonald's veut faire gagner une DualSense personnalisée, Sony refuse

Proposer des manettes customisées est au fil du temps devenu une pratique promotionnelle fréquente chez les constructeurs de consoles et leurs partenaires. Mais pour que les choses se passent bien, encore faut-il que les deux camps aient connaissance et valident la démarche.

Il y a quelques jours, McDonald's Australie a fait le buzz sur les réseaux sociaux pour une raison qui n'a strictement rien à voir avec ses menus ou le jouet Happy Meal du moment. En effet, la filiale australienne de la firme de Ronald McDonald a annoncé que dans le cadre de ses 50 ans, elle allait organiser une "stream week" en partenariat avec des streamers venus du pays des kangourous. Et que pendant cette dernière, ces mêmes streamers feraient gagner 50 manettes DualSense à leurs spectateurs. Jusque là, rien d'extraordinaire.

Là où la chose a fait parler bien au delà des frontières australiennes, c'est parce que ces manettes PS5 étaient loin d'être normales. À en croire le visuel diffusé par McDonald's Australie, disponible dans notre galerie ci-dessous, ces DualSense auraient été aux couleurs de McDonald's et certains de ses produits les plus célèbres (frites et Big Mac). Pourquoi "auraient été" ? Tout simplement parce que Sony a coupé court à cette opération promotionnelle.

Mieux vaut demander pardon que l'autorisation ?

Si vous vous demandez "pourquoi," eh bien la raison est aussi simple que surprenante vu qu'il est question d'une société de l'envergure de McDonald's. En effet, le groupe au M jaune a tout simplement "oublié" de demander l'autorisation de Sony Interactive Entertainment avant de mettre en place et lancer cette opération. Le géant du fast food a donc dû interrompre sa campagne et annoncer publiquement que Sony ne voulait rien avoir à faire avec elle :

Sony PlayStation n'a pas autorisé l'utilisation de sa manette dans les éléments promotionnels associés à l'événement Stream Week proposé et nous présentons nos excuses pour la gêne occasionnée. La stream week McDonald's a été reportée et les manettes Sony PlayStation ne feront pas partie du concours. Si vous nous pardonnez l'expression, voilà qui la fout mal. D'autant plus que ce n'est pas comme si McDonald's n'avait pas de juristes et d'avocats à sa disposition pour mettre en place convenablement ce genre de choses...

La question qui se pose désormais est celle de la possible existence de ces DualSense McDonald's. Si McDonald's Australie les a déjà fait produire et que certaines d'entre elles se retrouvent dans la nature, il y a fort à parier qu'elles se vendront à prix d'or.

Que pensez-vous de cette situation ? Vous surprend-elle de la part de McDonald's ? Comprenez-vous la décision de Sony de se désolidariser de l'opération ? Aimeriez-vous avoir une DualSense McDo ? Dites-nous tout dans les commentaires ci-dessous.