Sonic Rangers : Le patron de la Sonic Team admet que le jeu a été annoncé prématurément et s'en explique

L'histoire est désormais connue : pour fêter comme il se doit les 30 ans de sa mascotte supersonique, SEGA se contentera d'un remaster et d'une compilation, histoire d'excuser le retard pris par le prochain épisode Sonic Rangers. Désormais chargé d'assurer le service après-vente d'une annonce un peu rapide, Takashi Iizuka, s'explique sur les choix de la Sonic Team.

À voir aussi : Sonic : Revivez l'excellent concert symphonique des 30 ans en intégralité

Celui dont on ignore encore le rôle au sein de cet épisode "nouvelle génération" avait le mois dernier promis de belles choses pour le futur de la saga... sans pour autant entrer des les détails. Aujourd'hui interrogé par le site 4Gamer et relayé en anglais par Nintendo Enthusiast, Iizuka semble avoir entendu les remarques des joueurs qui espéraient pouvoir découvrir plus en profondeur l'épisode des 30 ans, et profite de l'occasion pour faire amende honorable :

Nous n'avons pas annoncé de nouveau jeu depuis Sonic Forces, et cela a suscité une certaine inquiétude. C'était sans doute un peu prématuré, mais je voulais au moins profiter du trentième anniversaire pour annoncer qu'un tout nouvel épisode était bien en développement.

Mystering Men

C'est dit : la Sonic Team voulait être là coûte que coûte, et tant pis pour la brièveté. Et si certains petits malins s'imaginaient pouvoir tromper le temps d'ici à la première phase de gameplay en tenant de percer le mystère du logo dévoilé en tout début de vidéo, ils semblent se tromper :

C'est quelque chose de symbolique qui apparait dans le jeu, mais sa signification est encore secrète. Cependant, je peux vous dire qu'il faut plus que de la déduction pour comprendre son sens, et nous communiquerons de nouveaux détails à ce sujet un peu plus tard, et nous vous remercions pour votre patience.

En attendant de pouvoir revoir le museau du hérisson bleuté, rappelons que Sonic Rangers est annoncé en 2022 sur PC, PS4, PS5, Switch, Xbox One et Xbox Series.