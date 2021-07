Ghost of Tsushima Director's Cut : Une bande-annonce PS5 100% consacrée à l'île d'Iki

Sitôt annoncé, sitôt commercialisé. Enfin presque. Au tout début du mois, Sony a annoncé la commercialisation avant la fin de l'été de Ghost of Tsushima : Director's Cut. Histoire de permettre aux joueurs d'avoir une meilleure idée de ce qui les attend dans cette nouvelle version du hit de Sucker Punch Productions, le constructeur japonais vient de diffuser une nouvelle vidéo du titre.

En préparation de la sortie le 20 août prochain de Ghost of Tsushima Director's Cut, Sony vient de diffuser une nouvelle bande-annonce du jeu. Cette dernière est intégralement consacrée au contenu inédit lié à l'île d'Iki qu'intègre au jeu cette nouvelle version.

D'après Sony, cette expansion scénarisée permet de découvrir de nouveaux lieux, faire la rencontre de nouveaux personnages, remplir différentes quêtes, etc. Dans cette nouvelle partie de l'histoire, Jin découvre qu'une "mystérieuse" tribu mongol s'est installée sur l'île d'Iki. Cette dernière est menée par Ankhsar Khatun, plus connue par ses disciples sous le nom de "l'Aigle."

Jin va donc devoir se rendre sur une version présentée comme "semi-fictive" de l'île d'Iki. Cette zone est présentée par l'éditeur comme étant "sauvage" et peuplée de criminels, de pilleurs, de pirates, de contrebandiers, de moines, etc.

Nouvelle expérience

Mais malgré cela, le héros va devoir faire équipe avec des personnages hauts en couleurs pour mettre un terme aux agissements de la tribu de l'Aigle. Comme c'était déjà le cas dans le jeu de base, cette quête va également être l'occasion pour Jin de replonger dans le passé du clan Sakai.

En ce qui concerne la technique, il est possible de préciser que la bande-annonce disponible ci-dessus a été capturée sur PS5. Les séquences montrées mélangent phases de gameplay et extraits de scènes cinématiques. Et à propos du gameplay, ce nouveau contenu va donner l'opportunité à Jin d'apprendre de nouvelles techniques qui viendront l'aider dans son périple.

Pour rappel, Ghost of Tsushima Director's Cut sera vendu au prix de 79,99 euros sur PS5 et 69,99 euros sur PS4. Les personnes qui disposent d'ores et déjà de la version PS4 originale, pourront débourser 19,99 euros pour obtenir le contenu Director's Cut.

Que pensez-vous a priori de Ghost of Tsushima Director's Cut ? Le nouveau contenu peut-il vous inciter à vous rendre à nouveau à Tsushima ? Et que dites-vous de la politique tarifaire appliquée ici par Sony ? Dites-nous tout dans les commentaires ci-dessous.