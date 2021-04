Sucker Punch (Ghost of Tsushima) sur un jeu multijoueur spectaculaire

Le succès incroyable de son dernier jeu aidant, plus de 5 millions d'exemplaires dans le monde et de nombreux fans du côté du Pays du Soleil Levant, Sucker Punch voit tous ses mouvements scrutés. Une petite annonce suffit à tirer des plans sur la comète.

À voir aussi : Ghost of Tsushima : Deux développeurs nommés ambassadeurs de l'île japonaise

Selon une offre d'emploi sur son site officiel, le développeur de Ghost of Tsushima travaillerait sur un titre multijoueur. Le poste vacant est celui de programmeur multijoueur et réseau. Et c'est sa description qui laisse entendre qu'il y a du multi dans l'air :

Nos talentueux concepteurs multijoueur créent des expériences de jeu par équipes impressionnantes, et vous jouerez un rôle essentiel pour donner vie à cette créativité dans un jeu multijoueur spectaculaire. Nous recherchons le une expérience complète : quelqu'un possédant les compétences nécessaires pour étudier, définir, implémenter et déployer des fonctionnalités de mise en réseau qui soutiennent une expérience de jeu coopérative fluide et engageante.

Un multijoueur spectaculaire ? Probablement coopératif ? Après le mode Legends, arrivée le 16 octobre dernier et permettant à quatre joueurs de faire face à des vagues de créatures légendaires, Sucker Punch aurait-il d'autres idées d'envergure ?

En octobre dernier, une autre annonce, pour un poste de narrative designer, laissait supposer que les développeurs de Bellevue, Washington, comptaient rempiler pour un jeu se déroulant dans le Japon féodal. De là à penser qu'une composante multijoueur serait directement implémentée dans un Ghost of Tsushima 2, voire que l'on y incarne une troupe de plusieurs guerrier japonais dans une campagne du même acabit...

[Via]