Steam Deck : Des problèmes de "drift" des sticks comme sur Switch ? Valve répond

De par sa forme et son simple statut de console portable, la Steam Deck de Valve a logiquement été comparée à la Nintendo Switch dès son annonce surprise la semaine dernière. Si la puissance de la machine a évidemment été passée au crible, d'autres sujets ont également été abordés. Comme celui du risque de "drift" des joysticks de la nouvelle machine.

Le site américain IGN a obtenu la primeur des premières impressions console en main sur la Steam Deck de Valve. En parallèle à ces dernières, IGN a également eu l'opportunité de s'entretenir avec des membres de l'équipe de Valve ayant conçu cette nouvelle machine.

Parmi les sujets abordés au cours de cet échange se trouvaient les risques de "drift" des sticks présents sur la Steam Deck. Selon des représentants du géant américain, les choses ont été faites de sorte que ce problème ne se présente pas sur sa machine :

Yazan Aldehayyat, ingénieur hardware : Nous avons effectué une tonne de tests sur la fiabilité (de la Steam Deck), et ce à tous les niveaux : tous les inputs, différents facteurs environnementaux et d'autres trucs de ce genre. Je dirais que nous sommes confiants que cela va très bien fonctionner. Et je pense que les gens en seront super satisfaits. Je pense que cela va être un très bon achat. Bien évidemment, n'importe quelle pièce finit par lâcher un jour ou l'autre, mais nous pensons que les gens seront très satisfaits et heureux de cette machine.



John Ikeda, designer de la Steam Deck : Nous avons délibérément choisi des pièces dont nous connaissions les performances. Nous ne souhaitions pas prendre de risque à ce niveau vous comprenez ? Et je suis certain que nos clients ne veulent pas non plus que nous prenions de risques à ce niveau.

Officiellement, tout va bien

Valve se veut donc confiant vis-à-vis des risques de "drift" sur Steam Deck. Pour rappel, le Joy-Con Drift est l'appellation donnée à un problème touchant les Joy-Con de la Nintendo Switch. Ce souci prend la forme d'un joystick qui "bouge tout seul" et qui peut rendre jeux et interface de la console inutilisables.

À ce jour, plusieurs actions en justice ont été intentées contre Nintendo à travers le monde en raison de cette défaillance. Et aux dernières nouvelles, Nintendo ne semble pas avoir corrigé ce problème à l'approche de la sortie de la Nintendo Switch OLED.

La Steam Deck est prévue pour le mois de décembre prochain. Trois modèles, vendus 419, 549 et 679 euros seront proposés initialement. Pour se procurer la console, il est nécessaire de la précommander via Steam.

Que dites-vous de ces déclarations de Valve ? Suffisent-elles à vous rassurer ? Avez-vous l'intention de vous procurer une Steam Deck ? Préférez-vous attendre les premiers retours à son sujet ? Donnez-nous votre avis dans les commentaires ci-dessous.