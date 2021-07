Steam Deck : La console-PC tout-en-un de Valve s'annonce, sortie en décembre

Les premiers indices étaient apparus il y a deux mois. Gabe Newell avait commencé à laisser entendre que sa firme dévoilerait ses plans liés aux consoles de jeu. Puis était apparue la rumeur de SteamPal. Finalement, tout vient d'être révélé ce jeudi 15 juillet 2021.

Valve a annoncé le Steam Deck, un PC de jeu portable prévu pour cette fin d'année. Avec sa bouille et son interface de console, la machine offre un accès à votre bibliothèque Steam, avec l'assurance de faire tourner les derniers jeux AAA où vous le voulez, quand vous le voulez. À condition d'avoir de quoi transporter ses 669 grammes, répartis sur une largeur de 29,8 cm, une hauteur de 11,7 cm et une épaisseur de 49mm. Simple. Et assez alléchant, il faut le dire.

Parce que l'on parle de retrouver un environnement très familier et des titres d'envergure en mode portable ; et que l'on agite avec un nouveau système d'exploitation qui facilite la navigation, la recherche et permet, par exemple, d'interrompre une partie à tout moment ; et qu'on nous promet une prise en mains confortable, idéale pour les longues sessions.

Un vrai PC

Comme la Switch, à laquelle elle va sûrement être comparée à tour de bras, la "console" aura sa station d'accueil, vendue séparément, disposant d'une connectique complète : DisplayPort 1.4, HDMI 2.0, USB 3.1, USB 2.0 x2 et Ethernet.

Le Steam Deck pourra être considéré comme un PC à part entière. Non content d'utiliser vos programmes pour PC et vous laisser surfer et utiliser vos applications habituelles, il se connectera volontiers à votre téléviseur et offrira une compatibilité avec vos accessoires.

AMD Inside

Au coeur de du Steam Deck, un processeur APU personnalisé d'AMD, optimisé pour le jeu sur appareil portable, avec du Zen 2 à 4 coeurs/8 threads cadencé entre 2,4 et 3,5 GHz et du RDNA 2 à 8 UC entre 1 et 1,6 GHz. Pour la RAM, ce sont 16 Go LPDDR5 sous le capot.

L'écran LCD, tactile, offre une résolution de 1280x800 à 60Hz, au format 16:10 sur une dalle de 7 pouces de diagonale. Autour de celui-ci, beaucoup de choses. D'abord les touches ABXY, la croix directionnelle, les deux sticks analogiques R3 et L3, des boutons Affichage, Options, Steam et Accès rapide ainsi que deux micros. On note aussi deux formes carrées situées au-dessus des haut-parleurs. Il s'agit de trackpads à retour haptique dont la latence a été améliorée de 55% par rapport au Steam Controller.

À l'arrière se trouvent aussi des touches R4, R5 et L4, L5 (pour toutes les femmes de ta vie) et un emplacement pour une carte microSD, histoire d'augmenter le stockage. Compatible Bluetooth 5.0 et Wi-Fi, équipé d'une prise écouteurs 3,5mm sur le dessus, le Steam Deck a aussi un gyroscope sur 6 axes, histoire d'être complet. Il se recharge à l'aide d'une prise USB-C et l'autonomie est comprise entre 2 et 8 heures.

Trois tarifs

Le moment de connaître la note est arrivé. Sachez qu'il y aura trois offres différentes, avec une influence directe sur la vitesse de chargement et la finition de l'écran :

Pour 419 euros, vous aurez :

un modèle disposant d'un stockage de 64 Go eMM

un étui de transport

Pour 549 euros :

256 GO de stockage SSD NVMe

un étui de transport

un bundle de profil exclusif de la communauté Steam

Pour 679 euros :

512 GO de stockage SSD NVMe

un verre avec traitement antifreflet de qualité supérieure

un étui de transport exclusif

un bundle de profil exclusif de la communauté Steam

un thème de clavier virtuel exclusif

Dernière information et pas des moindres : les réservations débuteront sur cette page ce vendredi 16 juillet à 19h00. Les premiers exemplaires seront expédiés en décembre 2021. Bon courage.