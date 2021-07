Steam Deck : Le patron d'Epic Games fait part de son enthousiasme

Dans un monde normal, la rivalité n'empêche pas le respect, et encore moins de reconnaître les bons coups réussis par un concurrent. Ce monde normal semble exister, parfois, quand on est témoin de certaines déclarations.

Il fait les gros titres depuis hier soir et elle risque encore de faire parler quelque temps - rien que parce qu'on peut imagine des réservations un peu rock'n'roll pour ceux qui voudront se placer dans les premiers. Le Steam Deck est assurément un gros coup de la part de Valve, surtout au prix d'entrée proposé.

L'annonce de ce PC aux allures de (grosse) console portable embarquant un matériel pas affreux a évidemment été perçue par des acteurs majeurs de l'industrie vidéoludique. Parmi eux, Tim Sweeney, à la tête d'Epic Games, dont le store apparu fin 2018 est un adversaire direct de Steam.

Celui-ci a donné son avis directement à ses followers sur Twitter. Et il est élogieux :

Amazing move by Valve! A handheld PC/console hybrid running the SteamOS fork of Arch Linux, and it's an open platform where users are free to install software or their choosing - including Windows and other stores. https://t.co/jf5TWUWGP5 - Tim Sweeney (@TimSweeneyEpic) July 15, 2021

Fantastique manoeuvre de Valve ! Un hybride console/PC portable tournant sous la partie SteamOS d'Arch Linux, et c'est une plateforme ouverte sur laquelle les usagers peuvent installer les logiciels qu'ils veulent - et même Windows et d'autres boutiques.

L'Epic Games Store - et Fortnite - sur le Steam Deck ? Effectivement, comme pour GOG et d'autres boutiques, ce sera possible. Ce constat fait, pourquoi ne pas suivre les traces de la firme de Gabe Newell ? Pourquoi ne pas confectionner son propre système d'exploitation ? À cette question posée par un internaute, Sweeney répond :

Valve has chosen to do this and it's great work, but our princess is in another castle. - Tim Sweeney (@TimSweeneyEpic) July 16, 2021

Valve a choisi de faire ça et c'est du super boulot, mais notre princesse est dans un autre château.

Chaque chose en son temps. Il faudra déjà songer à implémenter des fonctionnalités importantes à l'Epic Games Store avant de songer à produire un EpicOS. Les possesseurs d'un Steam Deck en seront aussi ravis que les autres.