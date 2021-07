Nintendo Switch OLED : Plus de Joy-Con Drift ? Nintendo esquive la question

Pour les nombreux joueurs qu'il a touchés, le Joy-Con Drift est très certainement le problème le plus gênant dont souffre le modèle original de Nintendo Switch. La firme de Kyoto ayant récemment annoncé la Nintendo Switch OLED, modèle qui conserve le caractère hybride de la machine originale, il est logique de se demander si le problème a été corrigé sur cette version mise à jour. Mais rien n'est moins sûr...

Plusieurs sites américains de premier plan dont The Verge, ont contacté Nintendo afin de lui demander spécifiquement si la Nintendo Switch OLED réparait le problème de Joy-Con Drift dont souffrent les petites manettes amovible de la Switch depuis le lancement de cette dernière. Mais malheureusement pour les joueurs que cette question intéresse, Nintendo ne semble pas disposé à y répondre :

La configuration de la manette Joy-Con ainsi que sa fonctionnalité n'a pas changé sur Nintendo Switch (modèle OLED). La configuration et la fonctionnalité sont les mêmes que celles des manettes Joy-Con de la console Nintendo Switch.

Insatisfaits par cette réponse, ces sites ont à nouveau, et d'une seule voix, explicitement demandé au constructeur japonais si la Switch OLED corrigeait le problème de Joy-Con Drift. Face à cette insistance, Nintendo s'est contenté de renvoyer la même déclaration que celle que vous pouvez lire ci-dessus.

Nintendo évite donc de répondre directement à cette question pour le moins importante. Sur la page du site officiel de Nintendo consacrée à la Switch OLED, la remarque concernant les Joy-Con est similaire :

Les manettes Joy-Con incluses avec la Nintendo Switch (modèle OLED) sont identiques à celles actuellement disponibles.

Rien de neuf sous le stick

Si les Joy-Con de la Nintendo Switch OLED sont identiques à ceux présents sur le modèle original de la console, alors ils pourront eux aussi souffrir du Joy-Con Drift. Dans son communiqué envoyé aux sites américains, le constructeur concède à nouveau qu'il a connaissance de Joy-Con "ne répondant pas correctement." Il se contente cependant d'inviter les personnes concernées à contacter son service après-vente. Sa manière de gérer le problème n'a donc pas changé à l'approche de la sortie de la Nintendo Switch OLED.

Nintendo fait actuellement face à plusieurs recours en justice collectifs dans différents pays comme les États-Unis et le Canada à cause du Joy-Con Drift. En France, l'association UFC Que Choisir a porté plainte contre Nintendo pour l'inciter à faire face à ses responsabilités vis-à-vis de ce défaut de conception. Plus tôt cette année, cette plainte a pris une envergure européenne.

Pour rappel, le Joy-Con Drift est le surnom donné à un problème touchant le Joy-Con gauche de la console. Et plus spécifiquement un souci lié à un joystick gauche qui "bouge tout seul" et qui peut rendre jeux et interface de la console inutilisables. Comme indiqué précédemment, la Nintendo Switch OLED sortira le 8 octobre prochain en Europe.

