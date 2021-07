Skate : Pas d'EA Play Live mais une surprise aujourd'hui

Comme le temps file vite. Voilà déjà plus d'un an que l'EA Play Live s'achevait sur un bonus que tous les amateurs de planches à roulettes espéraient : le retour annoncé de Skate, avec un nouvel épisode en chantier... Qu'on imaginait bien voir cette semaine.

Sauf que non. Full Circle et Electronic Arts ont, comme avec Star Wars il y a quelques jours, et BioWare il y a un peu plus longtemps, décidé de ne pas laisser bouillir la marmite trop longtemps et laisser exploser les fans une fois l'événement terminé. Rien concernant Skate ne sera montré durant l'EA Play Live 2021.

Le compte Twitter a tout expliqué, ou presque, en laissant un petit espoir pour les plus impatients.

Nom de @%$*!.... ça fait un an ?



Qu'avons-nous fait depuis ? Eh bien nous avons formé un studio en janvier, avons rassemblé un groupe de personnes super talentueuses pour rejoindre la famille et nous avons travaillé dur sur le nouveau jeu. Maintenant, nous savons que beaucoup d'entre vous espéraient en voir plus de nous cette semaine, mais nous ne sommes pas encore prêts pour les projecteurs et nous ne ferons pas partie de l'émission EA Play Live jeudi. Il est encore tôt et nous nous engageons à bien faire les choses, ce qui signifie que cela va prendre du temps.



Notre objectif principal est de ne pas tout faire capoter. Pour vous, pour nous... pour Skate. Cependant, nous sommes fiers de partager un peu avec vous tous demain.

Et demain, c'est en fait aujourd'hui, lundi 19 juillet 2021. Étant donné que le développement ne doit pas être bien avancé, on ne risque pas d'avoir un aperçu élaboré de la nouvelle génération de jeu de skate, mais qui sait.

Une chose est sûre : l'EA Play se vide peu à peu de ses potentielles annonces et démonstrations que l'on pouvait prévoir. Que restera-t-il en dehors du sport, de Battlefield 2042 et d'Apex Legends ? Cette rumeur autour de Dead Space, c'est du sérieux ? Réponses ce jeudi 22 juillet à partir de 19h00.