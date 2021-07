EA Play Live : Y'aura-t-il un jeu Star Wars ? La réponse sans (dernier) espoir

L'heure de l'EA Play Live 2021 approche. Pour suivre un mouvement très présent avant le Summer Game Fest et l'E3, Electronic Arts a décidé de calmer les ardeurs d'éventuels prédicateurs, concernant une licence qui lui a beaucoup rapporté.

Il n'y aura pas de nouveau jeu Star Wars dévoilé lors de l'EA Play Live 2021. Le compte Twitter EA Star Wars a pris les devants et s'est donc avancé pour doucher les espoirs de celles et ceux qui commençaient à se faire des films... Les infos arriveront en 2022 et pas avant.

We won't be showing any new Star Wars games at EA Play Live on July 22nd...but all of us look forward to celebrating with you next year when we share our vision for the Galaxy far, far away!