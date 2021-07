EA Play Live : Des informations sur l'événement, BioWare calme les attentes

Du temps où l'E3 se tenait en présentiel à Los Angeles, Electronic Arts avait pris pour habitude d'organiser son événement californien EA Play quelques jours avant l'ouverture du célèbre salon. Comme tout se fait en ligne cette année, le géant de l'édition a choisi de prendre son temps et de tenir fin juillet la version virtuelle de sa "conférence."

Electronic Arts vient de révéler des informations supplémentaires à propos de son événement EA Play Live du 22 juillet prochain. L'éditeur américain explique donc que son "show" se concentrera sur les jeux avec la diffusion de "nouvelles séquences de gameplay, quelques concours et d'autres surprises."

Pour ce qui est de la durée de l'événement, EA explique que l'émission durera environ 40 minutes. L'éditeur promet de profiter de l'occasion pour parler des nouveautés à venir dans Battlefield 2042 et Apex Legends. Il indique également qu'il dévoilera du gameplay de Lost in Random au cours de l'EA Play Live et qu'il aura aussi "deux autres jeux à mettre en avant" mais que pour découvrir l'identité de ces derniers, il faudra attendre.

À en croire de sérieuses rumeurs, l'un de ses titres secrets devrait être le grand retour de Dead Space. Ce qu'ils ne seront pas en revanche, ce sont des jeux made in BioWare. Le studio a en effet révélé sur Twitter qu'il ne prendra pas part aux festivités cette année :

We're hard at work creating the next @dragonage and @masseffect games and have some exciting stuff coming to @SWTOR this year. While we won't be showing anything at EA Play Live, be sure to check out our SWTOR Livestream at 12PM PT today for info on what's to come!