The Last of Us : La série HBO a trouvé la fille de Joel

Sans trop en révéler au sujet du scénario de The Last of Us premier du nom, il est possible de dire que Sarah, la fille de Joel, est associée à une des scènes les plus marquantes du jeu, scène qui va avoir un impact profond sur le développement du protagoniste du jeu. Et même si la série inspirée par le titre actuellement en chantier chez HBO n'en sera pas une simple reproduction, ses auteurs ont de toute évidence déterminé qu'ils ne pourront pas se passer de cette partie de l'intrigue.

À lire aussi : Série The Last of Us : Une actrice du jeu reprendra son rôle

Le site américain Deadline rapporte que pour les besoins de la série The Last of Us, HBO a confié le rôle de Sarah Miller, la fille de Joel, à Nico Parker, jeune actrice récemment vue dans le film Dumbo en prises de vues réelles. Pour rappel, les rôles de Joel, Ellie et Tommy (le frère de Joel) ont été attribués à Pedro Pascal, Bella Ramsey et Gabriel Luna respectivement.

À l'heure où sont écrites ces lignes, on ne sait pas si Sarah Miller sera plus présente dans la série The Last of Us qu'elle ne l'était dans le jeu. Les créateurs de cette nouvelle adaptation ont déjà dit qu'ils comptaient étoffer l'univers imaginé par Naughty Dog et ne pas nécessairement se contenter de revenir sur les événements racontés dans les jeux. Il n'est donc pas inimaginable que Sarah apparaisse plusieurs fois, via des flashbacks par exemple.

Les choses avancent

La date de diffusion de la série The Last of Us n'a pas encore été dévoilée, son tournage n'ayant même pas encore commencé. Sa distribution grossissant régulièrement et les principaux rôles ayant été donnés, les caméras ne devraient certainement plus trop tarder à tourner.

Pour info, l'épisode pilote de The Last of Us sera réalisé par le cinéaste russe primé à Cannes, Kantemir Balagov. Et pour rappel, la série The Last of Us est le fruit de la collaboration entre Craig Mazin, le créateur de la série Chernobyl, et Neil Druckmann, le réalisateur, scénariste et producteur des jeux.

Que pensez-vous de ce choix de casting ? Estimez-vous que les auteurs de la série doivent étoffer la présence de Sarah dans l'intrigue pour accentuer son impact sur le personnage de Joel ? Pensez-vous que cette série a du potentiel ? Dites-nous tout dans les commentaires ci-dessous.