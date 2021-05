Série The Last of Us : Une actrice du jeu reprendra son rôle

Le casting de l'adaptation télévisée de The Last of Us continue de s'étoffer. Et cette fois, les fans du jeu ne pourront en aucun cas bouder l'annonce, puisqu'ils retrouveront une comédienne déjà présente dans les jeux.

C'est Merle Dandridge qui sera Marlene dans la série HBO The Last of Us, a révélé The Hollywood Reporter. Si vous connaissez bien le jeu de Naughty Dog et sa suite, ainsi que celles et ceux qui les ont faits, ce nom vous dira probablement quelque chose. Et pour cause, l'actrice américaine également connue dans notre média pour avoir été la voix d'Alyx Vance durant toute l'épopée Half-Life 2 y a incarné... Marlene. Au moins, pour camper la cheffe des Lucioles sur le petit écran, la production n'a pas eu à aller chercher bien loin.

Nice to see a familiar face. Welcome Back, @MerleDandridge . Can not wait for your reprisal of Marlene. 🤩@HBO https://t.co/LZ0thAiVOr - Naughty Dog (@Naughty_Dog) May 27, 2021

Heureux de retrouver un visage familier. Contents de te revoir Merle Dandridge, nous avons hâte de te voir reprendre le rôle de Marlene.

Dandridge rejoint Pedro Pascal, Bella Ramsey et Gabriel Luna qui joueront respectivement Joel, Ellie et Tommy. L'adaptation de The Last of Us, derrière laquelle on retrouvera Neil Druckmann et Craig Mazin, sera diffusée sur HBO. Aucune date n'a encore été donnée.