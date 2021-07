Phil Spencer complimente la DualSense de la PS5 et évoque des ajouts à la manette Xbox

Depuis le lancement de la PS5 en novembre dernier, Phil Spencer n'a jamais caché son appréciation pour ce que Sony a fait avec la manette DualSense. Et il rappelle sans hésiter que de futures itérations de la manette Xbox pourraient bien s'en inspirer. Un jour.

À lire aussi : Phil Spencer critique... la manette de la Nintendo 64

Phil Spencer était l'invité du dernier numéro de l'émission Kinda Funny Gamecast. Et c'est au cours de cette dernière que le grand patron de Xbox s'est exprimé au sujet de la manette DualSense de la PS5 et de potentielles modifications qui pourraient être apportées à l'actuelle manette Xbox :

Nous réfléchissons clairement à différents types d'appareils qui peuvent permettre à davantage d'endroits d'accéder à davantage de jeux (Phil Spencer a par le passé évoqué des clés USB qui permettraient de jouer aux jeux Xbox via le Cloud, ndlr).



Nous allons certainement retravailler la manette. Je pense que Sony a fait du bon boulot sur leur manette et lorsque nous nous penchons dessus, nous nous disons qu'il y a des choses que nous devrions faire nous aussi. Phil Spencer explique qu'ils envisagent des modifications à apporter à la manette Xbox plus qu'ils ne pensent à proposer de nouveaux accessoires aux Xbox Series X|S (comme un casque de réalité virtuelle par exemple).

Discours constant

Malheureusement pour les curieux et les joueurs Xbox, le boss du jeu vidéo chez Microsoft ne mentionne pas explicitement les fonctionnalités de la DualSense qu'ils envisagent d'ajouter à leur manette. Il ne serait cependant pas surprenant que le constructeur américain songe aux gâchettes adaptatives et aux retours haptiques.

Pour rappel, Phil Spencer s'était déjà exprimé à ce sujet en décembre dernier. Il avait alors indiqué que Microsoft allait "étudier ce que toutes les autres sociétés font et en tirer des leçons" afin de voir s'il s'agit de choses qu'ils pourraient "appliquer à ce qu'ils font." Le responsable de Xbox expliquait alors que plutôt que de se précipiter, ils voulaient voir qu'elles fonctionnalités allaient "exploser" et devenir des standards auxquels les développeurs et les joueurs s'attendent.

De plus, Xbox a en janvier dernier demandé à ses utilisateurs dans un sondage s'ils avaient "connaissance de fonctionnalités sur les manettes PlayStation" qu'ils auraient "aimé voir sur la manette livrée avec" les Xbox Series X|S. Il paraît donc évident que la manette de la PS5 a fait et continue de faire cogiter les responsables de Xbox. Reste maintenant à voir si et quand ces réflexions mèneront à quelque chose de concret.

Que vous inspirent ces déclarations de Phil Spencer ? Vous attendez-vous à une manette Xbox DualSense-like ? Joueurs Xbox, des ajouts correspondant à ce que propose la manette PS5 pourraient-ils vous intéresser ? Dites-nous tout dans les commentaires ci-dessous.