Phil Spencer critique... la manette de la Nintendo 64

Phil Spencer ne tarit généralement pas d'éloges au sujet des jeux et consoles de la concurrence. Et cette admiration est particulièrement marquée dès qu'il est question du hardware et du software made in Nintendo. Et pourtant, il existe malgré tout un produit de la firme de Kyoto que le boss de Xbox ne porte pas dans son coeur.

À voir aussi : Le remaster annulé de GoldenEye 007 sur Xbox 360 fuite et est jouable

Près de 25 ans après sa sortie au Japon, la Nintendo 64, et plus particulièrement sa manette, continuent de générer des débats un peu partout dans le monde. Au sein de la rédaction de Gameblog par exemple, plusieurs écoles s'affrontent au sujet de la bonne manière de tenir la manette de la N64 (la bonne manière ou celle de Thomas).

Et même si certains, dont votre serviteur, ont toujours été satisfaits de l'ergonomie de la manette aux trois poignées, ces débats montrent qu'il existe peut-être un problème de design du côté de cette manette. De son côté, Phil Spencer semble en tout cas de l'avis qu'il existe bel et bien un souci de conception du côté de la manette Nintendo 64.

Débat sans fin

Le patron de Xbox fait en effet partie des personnes interrogées pour les besoins de la série documentaire Playing With Power : The Nintendo Story. Et dès qu'il a été question de la Nintendo 64, Phil Spencer n'a pas caché son incompréhension vis-à-vis du choix de design effectué par la firme de Kyoto :

Pour être honnête, je ne comprends toujours pas la manette Nintendo 64. J'imagine que l'idée était de proposer plusieurs manettes en une mais vous aviez besoin de trois mains pour jouer avec ça ! Bien évidemment, Phil Spencer fait ici preuve d'un peu de mauvaise foi. Mais comme l'a montré Thomas à plusieurs reprises, la forme de la manette Nintendo 64 est telle que certains joueurs n'ont jamais, malgré la communication officielle de Nintendo, compris comment il fallait la tenir.

Pour info, Playing With Power : The Nintendo Story est dès à présent disponible sur le service de vidéo en streaming Crackle. Officiellement, ce dernier n'est cependant pas accessible depuis la France.

Partagez-vous le point de vue de Phil Spencer ? Trouvez-vous que la bonne manière de tenir la manette Nintendo 64 n'est pas claire ? Pensez-vous que Nintendo a fait une erreur de design ? Comment teniez-vous la manette N64 ? Dites-nous tout dans les commentaires ci-dessous.