Microsoft demande aux joueurs s'ils voudraient les fonctionnalités de la manette PS5 sur Xbox

Même si elle n'est clairement pas dénuée de qualités, et qu'elle dispose elle aussi de nouvelles fonctionnalités, la manette livrée avec les Xbox Series X|S ne bénéficie pas de nouveautés de l'envergure de celles proposées par la manette DualSense qui accompagne la PS5. Et ça, Microsoft semble en avoir bien conscience.

Comme le font régulièrement constructeurs de consoles et éditeurs de jeux, Microsoft a récemment fait parvenir un sondage à certains des premiers acheteurs de Xbox Series X|S afin de leur demander leur avis sur ces nouvelles machines. Et si la plupart des questions incluses dans ce sondage paraissent relativement banales, l'une d'entre elle attire l'attention et pose des questions quant à l'avenir de la manette Xbox.

Le constructeur américaine demande ici à ses clients s'ils regrettent ou non l'absence des fonctionnalités de la DualSense sur la manette Xbox Series X|S. En effet, Microsoft demande aux sondés s'ils sont d'accord avec la remarque suivante (sondage relayé par le site TechRadar) :

J'ai connaissance de fonctionnalités sur les manettes PlayStation que j'aurais aimé voir sur la manette livrée avec cette console.

Une capture d'écran de cette question est disponible dans notre galerie ci-dessous. Bien évidemment, rien ne garantit que Microsoft va commercialiser prochainement une manette Xbox similaire à la DualSense. Les réponses des sondés à la question ci-dessus pourrait cependant inciter la firme de Phil Spencer à y songer.

Gagnant-gagnant

Outre les joueurs Xbox qui pourraient trouver un intérêt à voir des fonctionnalités similaires à celles de la DualSense arriver sur leur plate-forme de choix, les joueurs PlayStation auraient tout à y gagner eux aussi. En effet, la présence des retours haptiques et des gâchettes adaptatives sur les manettes PS5 et Xbox pourraient inciter davantage les éditeurs de jeux sortant sur ces deux plates-formes à exploiter ces éléments.

Comme l'ont montré les précédentes générations de consoles, les fonctionnalités exclusives à une machine ont généralement tendance à être principalement utilisées à fond par les studios First Party. L'arrivée d'une manette DualSense-like sur Xbox Series X|S, qui plus est relativement tôt dans le cycle de vie de ces dernières et alors que leur parc installé n'est pas encore trop important pour segmenter leurs utilisateurs, pourrait donc permettre aux joueurs PlayStation de disposer d'un plus grand nombre de jeux exploitant la DualSense. Seul l'avenir permettra désormais de savoir si Microsoft compte changer son fusil d'épaule.

Que vous inspire ce sondage réalisé par Microsoft ? Joueurs Xbox, aimeriez-vous que Microsoft propose une manette bénéficiant de fonctionnalités similaires à celles présentes sur la DualSense ? Que pensez-vous de la nouvelle manette Xbox livrée avec les Xbox Series X|S ? Dites-nous tout dans les commentaires ci-dessous.