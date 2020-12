PS5 : Phil Spencer (Xbox) donne son avis sur la manette DualSense

Une des spécificités de la PlayStation 5 réside dans sa manette DualSense. Avec ses capteurs haptiques et ses gâchettes adaptatives, la manette de la nouvelle console de Sony se démarque de ses grandes soeurs ainsi que de ses concurrentes. À propos de concurrents de Sony, Phil Spencer s'est exprimé à propos de la manette PS5.

Phil Spencer a récemment accordé une très longue interview au site The Verge au cours de laquelle de nombreux sujets ont été abordés. Parmi ces derniers se trouvait celui des manettes. The Verge a pris l'exemple de la DualSense et du "bond en avant" fait par Sony avec cette manette car c'est lui qui gère sa propre plate-forme et peut intégrer la gestion de ses fonctionnalités dans l'architecture même de sa console.

Questionné sur la possibilité que Microsoft procède à de telles changements sur sa manette malgré la nécessité de la faire fonctionner sur de très nombreuses plates-formes, le patron de Xbox a d'abord tenu à féliciter Sony :

J'applaudis ce qu'ils ont fait avec la manette, et pas que pour les spécificités (techniques) de la manette. Je pense que nous devrions tous, au sein de l'industrie (du jeu vidéo), apprendre les uns des autres et de l'innovation que nous mettons en avant, qu'il s'agisse du modèle de distribution comme le Game Pass ou de la technologie de la manette. La Wii a clairement eu un impact sur nous à l'époque car nous avons ensuite produit le Kinect tandis que Sony a produit le Move.

Vers une nouvelle manette Xbox ?

Selon Phil Spencer, la problématique en matière d'innovation radicale sur la manette est de parvenir à déterminer ce qui va être l'exception et ce qui va devenir la règle :

Qu'est-ce qui va vraiment exploser et devenir un élément commun d'une plate-forme auquel les développeurs et les joueurs vont s'attendre ? Et qu'est-ce qui va être plus vertical dans son utilisation avec une situation spécifique sur une machine spécifique ? Nous essayons de garder les yeux ouverts vis-à-vis de ça. Et ce, peu importe le type de technologie concerné : une manette, la réalité virtuelle, ou autre chose...

Pour ce qui est de la possibilité que des fonctionnalités similaires à celles de la DualSense soient ajoutées à la manette Xbox même lorsqu'il est par exemple question de jouer sur un smartphone, Phil Spencer estime la chose techniquement faisable. Il explique cependant qu'ils doivent tenir compte des différentes versions de la manette, comme la manette Elite qui dispose d'un plus grand nombre de boutons, et des autres utilisations, professionnelles par exemple, faites de la manette Xbox :

Nous devons clairement penser à tous les cas de figure qui existent. Nous ne pouvons pas simplement nous contenter de bouleverser la manette tout simplement parce que les gens s'attendent désormais à ce que la manette fonctionne d'une certaine manière. Nous pouvons innover par dessus ce qui existe déjà. Nous allons étudier ce que toutes les autres sociétés font, allons en tirer des leçons et allons voir s'il s'agit de choses que nous souhaitons appliquer à ce que nous faisons.

Le patron de Xbox ne rejette donc pas la possibilité que de futures manettes Xbox utilisent un jour des technologies similaires à celles incluses dans la DualSense. Mais il ne le garantit pas non plus. Il est en tout cas intéressant de voir le responsable d'un constructeur de consoles reconnaître ouvertement qu'ils s'inspirent les uns des autres.

