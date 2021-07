Le jeu PS4 le plus vendu de juin 2021 sur le PlayStation Store était... Cyberpunk 2077

Rendu indisponible sur le PlayStation Store pendant plus de six mois par Sony en réponse aux nombreux problèmes techniques dont souffrait le jeu sur PS4, Cyberpunk 2077 a fait son retour sur la boutique virtuelle à la fin du mois de juin. Et de toute évidence les joueurs étaient impatients qu'il revienne.

À lire aussi : Cyberpunk 2077 change de réalisateur et perd son Quest Director

Sony a récemment révélé les classements de ventes de jeux PS5 et PS4 sur le PlayStation Store pour le mois de juin 2021. Et ces derniers révèlent que du côté de la PS4, Cyberpunk 2077 est le jeu qui s'est le mieux vendu sur la boutique virtuelle de Sony. Et ce, aussi bien en Amérique du Nord qu'en Europe.

Ce résultat est d'autant plus impressionnant que le RPG controversé de CD Projekt RED n'est réapparu sur le PlayStation Store que le 21 juin dernier. Il a donc réussi à atteindre ces deux premières places en un peu plus d'une semaine de disponibilité. Bien évidemment, sans le nombre de jeux vendus, il est difficile de déterminer l'ampleur de ce comeback.

Mais il n'empêche que ce résultat doit clairement faire plaisir à l'éditeur polonais. D'autant plus que Sony continue de "déconseiller" l'achat du jeu pour une utilisation sur une PlayStation 4 standard (cette version PS4 tourne évidemment mieux sur une PS5).

Des joueurs pas rancuniers

Ce retour en force de Cyberpunk 2077 dans ces classements virtuels semble en tout cas montrer que les patchs et autres correctifs appliqués jusqu'à présent par CD Projekt RED à la version PS4 de son jeu ont suffit rassurer et/ou satisfaire les personnes intéressées par cette même version et trop pressées pour attendre la mise à jour nouvelle génération du jeu.

Pour rappel, le PDG de CD Projekt, Adam Kiciński, affirmait à la fin du mois de juin dernier que Cyberpunk 2077 dispose désormais d'un niveau de performances et de stabilité "satisfaisant." Atteindre un tel stade a cependant nécessité de faire des compromis et de limiter l'envergure du jeu, en termes de PNJ présents dans Night City par exemple.

À l'heure où sont écrites ces lignes, CD Projekt n'a toujours pas annoncé la date de sortie de la mise à jour PS5 de Cyberpunk 2077. Aux dernières nouvelles, cette dernière est toujours prévue pour la fin de cette année.

Ce retour de Cyberpunk 2077 dans les charts PlayStation Store vous surprend-il ? Attendez-vous toujours de vous lancer ? Si vous avez déjà craqué pour la version PS4 du jeu, qu'a donné votre expérience de jeu ? Dites-nous tout dans les commentaires ci-dessous.