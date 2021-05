Cyberpunk 2077 change de réalisateur et perd son Quest Director

Encore du mouvement chez CD Projekt RED. Ou plutôt, un double séisme. Deux postes-clés du dernier RPG du studio polonais viennent de connaître des bouleversements.

Adam Badowski n'est plus en charge du développement de Cyberpunk 2077. Le patron de CD Projekt RED, qui veut se concentrer davantage sur cette fonction, laisse le fauteuil de Game Director à Gabriel Amatangelo. Ce dernier était directeur créatif du studio depuis janvier 2020, il est auparavant passé par Mythic Entertainment, Electronic Arts et BioWare. Il était l'un des fondateurs de QC Games, à qui l'on doit le très oublié Breach.

Matez mon Mateusz

Autre changement dans l'organigramme, et pas des moindres : le départ de Mateusz Tomaszkiewicz. En charge des quêtes de Cyberpunk 2077, il était arrivé en 2008 et avait gravi les échelons depuis la division QA jusqu'à devenir un élément clé de The Witcher III : Wild Hunt et des DLC et réaliser Thronebreaker : The Witcher Tales.

Il s'est exprimé sur Twitter au sujet de son départ.

Big career update - after twelve years of work at CDPR I've made a decision to leave the company and to look elsewhere for new adventures. This decision didn't come lightly, but I feel like it's time for change. (1/4) - Mateusz Tomaszkiewicz 🏳️‍🌈 (@MTomaszkiewicz) May 28, 2021

Gros changement de carrière : après 12 ans chez CD Projekt RED, j'ai pris la décision de quitter la compagnie et poursuivre de nouvelles aventures ailleurs. Ce n'est pas une décision prise à la légère et je crois que j'ai besoin de changement.



Ces dernières années, j'ai eu la chance de rencontrer des personnes formidables, j'aimerais les remercier. Sans leur travail, leur patience et leur aide je n'en serais pas là. Il y en aurait trop à tagguer ici et certains n'utilisent même pas Twitter. Vous vous reconnaîtrez.



J'ai aussi travaillé sur des jeux excitants, j'ai appris beaucoup à chaque fois mais j'ai encore beaucoup à apprendre et j'ignore pour le moment où j'irai ensuite. Pour l'heure, je prévois de prendre du temps pour recharger mes batteries avant de passer à quelque chose d'autre.

Cette nouvelle défection aura-t-elle un impact sur le nouveau projet The Witcher dont on peut entendre parler ici et là ? Une chose est sûre, ce mois de mai laissera des traces. On rappelle le frère de Tomaszkiewicz, Konrad, qui était quant à lui aux manette sur la troisième aventure de Geralt de Riv, avait lui aussi quitté le navire il y a quelques semaines. Il était accusé de harcèlement moral et avait préféré partir en s'excusant d'avoir pu causer du tort, assurant qu'il allait essayer de changer.

Cyberpunk 2077 est disponible sur PC, PS4, Xbox One et Stadia. Il arrive sur PS5 et Xbox Series X|S cette année.

