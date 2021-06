PS4 : Cyberpunk 2077 de retour sur le PlayStation Store

La discussion est terminée. Place à l'action. Comme annoncé il y a quelques jours, le dernier jeu de CD Projekt RED n'est plus puni par Sony et peut à nouveau être acheté.

Cyberpunk 2077 est à nouveau disponible à l'achat sur le PlayStation Store dans sa version PS4, pour 49,99 euros. La fin d'un mitard de plus de 6 mois pour un jeu sorti dans un état peu recommandable le 10 décembre dernier sur consoles de génération précédente. CD Projekt RED s'était vu dans l'obligation de mettre en place un système de remboursement spécial pour essayer de contenir la catastrophe.

Quelque peu gêné par la situation, Sony avait préféré le retirer. Depuis, de nombreux patchs et correctifs ont été appliqués. Mais cela ne suffit pas vraiment. Le constructeur recommande d'y jouer sur PS4 Pro ou PS5.

En plus de la disponibilité du jeu sur PlayStation 4, toute personne qui achète le jeu peut aussi y jouer sur PlayStation 5 via la rétrocompatibilité. De plus, une mise à jour du jeu gratuite pour PlayStation 5 arrive dans le second semestre de 2021 - et sera disponible pour les propriétaires de la version PlayStation 4 de Cyberpunk 2077, en numérique et en version disque. La mise à jour permettra au titre de tirer entièrement parti de la puissance de la nouvelle console.

Et d'atteindre le même niveau d'immersion que sur un PC haut de gamme ? C'est souhaitable.