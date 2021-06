Cyberpunk 2077 a désormais un niveau de performances "satisfaisant" selon CD Projekt

Pas une semaine, ou presque, ne passe sans que Cyberpunk 2077 ne fasse parler de lui. Après son retour sur le PlayStation Store après des mois d'absence et le changement de politique de Microsoft en matière de remboursement du jeu, il est cette fois question de nouvelles déclarations de la part du grand patron de son studio.

Comme le rapporte le site britannique VGC, le PDG de CD Projekt Adam Kiciński a récemment pris part à la conférence WSE Innovation Day. Au cours de cette dernière, le responsable du studio polonais a donné son avis concernant l'état actuel de Cyberpunk 2077 en matière de stabilité et de performances :

Nous avons atteint un niveau satisfaisant à ce sujet. Selon lui, la majorité des 600 employés de CD Projekt RED vont continuer à plancher sur des mises à jour de Cyberpunk 2077 ainsi que sur les versions du jeu destinées aux PS5 et Xbox Series X|S et toujours prévues pour la fin de cette année :

Nous avons également travaillé à l'amélioration de la qualité générale (du jeu), qualité dont nous sommes pour le moins heureux. Bien évidemment, nous avons également supprimé des bugs et autres problèmes visuels et allons continuer de le faire. Au fil du temps, nous allons également intégrer des améliorations aux systèmes de jeu généraux que les joueurs ont demandées.

Compromis nécessaires

Adam Kiciński se félicite donc des améliorations apportées par ses équipes à l'expérience de jeu ainsi qu'à sa stabilité. CD Projekt continue de mettre régulièrement en ligne des patchs pour Cyberpunk 2077. Le patch 1.23 diffusé plus tôt ce mois-ci avait pour but de corriger un grand nombre de bugs encore présents sur consoles.

Et s'il a bien réglé un certain nombre de problèmes, nombre de bugs demeurent. De plus, il apparaît que pour permettre à Cyberpunk 2077 d'avoir le niveau de performances "satisfaisant" évoqué ci-dessus, les développeurs ont dû revoir à la baisse l'ambition du jeu. En effet, nombre de joueurs PS4 ont fait état de la très forte diminution du nombre de personnages non-joueurs présent dans les rues de Night City après l'application de ce même patch 1.23.

Cette situation ne devrait finalement plus surprendre grand monde plus de six mois après la sortie catastrophique du jeu sur PS4 et Xbox One, mais CD Projekt RED ne semble véritablement pas en mesure de proposer sur consoles "old gen" une expérience digne de sa vision et de ses promesses initiales.

Estimez-vous qu'il est légitime de la part d'Adam Kiciński de parler d'un niveau de stabilité et de performances "satisfaisant" à propos de la version PS4 et Xbox One de Cyberpunk 2077 ? Pensez-vous que tous les compromis effectués pour améliorer la manière de tourner du jeu sur consoles de précédentes générations font que le Cyberpunk 2077 actuellement proposé sur ces machines ne correspond pas à ce qu'avait promis CD Projekt ? Donnez-nous votre avis dans les commentaires ci-dessous.