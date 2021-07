FIFA 22 : Pas de mise à jour gratuite vers les versions PS5 et Xbox Series X|S

Comme nous vous l'indiquions le week-end dernier, Electronic Arts a diffusé les premières informations au sujet de FIFA 22. À l'instar de ses prédécesseurs, le très attendu jeu de football aura droit à plusieurs versions. Mais malheureusement pour les personnes toujours sur l'ancienne génération, l'éditeur américain ne compte pas leur faciliter le passage à la version nouvelle génération de son jeu.

Sans surprise étant donné les parcs installés et la difficulté que rencontrent toujours certains joueurs pour se procurer des consoles de nouvelle génération, FIFA 22 sortira à la fois sur PS5 et Xbox Series X|S, ainsi que sur PS4 et Xbox One (le jeu a également été annoncé sur PC et Stadia).

Mais il apparaît qu'Electronic Arts ne compte pas permettre aux acheteurs de la version "old gen" standard de FIFA 22 de passer gratuitement à la version PS5/Xbox Series X|S s'ils décident de passer à la nouvelle génération dans les mois qui suivent la sortie du jeu.

En effet, les descriptifs des différents versions de FIFA 22 diffusés par le géant de l'édition révèlent que les acheteurs des versions PS4 et/ou Xbox One du jeu de football devront nécessairement se procurer l'édition Ultimate s'ils ne souhaitent pas avoir à acheter le jeu deux fois plein pot lors de leur passage sur PS5 et/ou Xbox Series X|S.

Gratuit, mais en fait non

Étonnamment, EA Sports explique que l'édition Ultimate de FIFA 22, vendue au prix de 99,99 euros, contient le "Droit à la nouvelle version" permettant de passer "gratuitement," à la version nouvelle génération du jeu. Sachant que l'édition Standard, commercialisée à 69,99 euros, ne propose pas ce "droit," il est étonnant de voir cette upgrade décrite comme étant gratuite.

Bien évidemment, l'édition Ultimate propose d'autres contenus additionnels en plus de ce "droit à la nouvelle version." Mais il n'empêche que l'absence de cette possibilité de la version standard, et 30 euros moins chère, de FIFA 22 pousse à croire que cette mise à jour est bel et bien payante.

Comme indiqué précédemment, FIFA 22 sortira le 1er octobre prochain sur PS5, Xbox Series X|S, PS4, Xbox One, PC et Stadia.

Que pensez-vous de cette politique de la part d'Electronic Arts ? Vous surprend-elle de sa part ? Pensez-vous que l'éditeur a le droit de parler d'une mise à jour "gratuite" alors qu'elle est réservée à la version la plus chère du jeu ? Dites-nous tout dans les commentaires ci-dessous.