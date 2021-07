FIFA 22 : Trailer, date de sortie, précommandes... Premières infos

En ce jour de finale d'un Euro 2020 qui semble déjà écrit pour coming home à fond, Electronic Arts a révélé un premier clip et les informations à destination de celles et ceux qui ne souhaitent pas attendre de voir tourner son prochain jeu de football.

FIFA 22 sera disponible le 1er octobre 2021 sur PS5, Xbox Series X|S, PC, Stadia, PS4 et Xbox One. Pour les machines de nouvelle génération et la plateforme de Google, il est précisé qu'il s'appuiera sur "la technologie révolutionnaire HyperMotion, qui sublime chaque action sur le terrain".

De meilleurs gardiens, une physique de balle revue, un sprint réécrit et des tactiques plus nombreuses sont promis. Kylian Mbappé en couv', les ambassadeurs pour cette année sont Heung-Min Son, Phil Foden, David Alaba, Trent Alexander-Arnold, et Christian Pulisic

Voici toutes les caractéristiques détaillées par EA Sports :

CAPTURE 11-11 AVANCÉE

Les maillots Xsens permettent, pour la première fois, de capturer les mouvements de 22 footballeurs professionnels en plein effort. Grâce à un impressionnant volume de données ultra-détaillées issues des mouvements humains, les déplacements des joueurs et des équipes sont retranscrits avec une extrême fidélité dans FIFA 22.

APPRENTISSAGE MACHINE

Grâce à l'algorithme puissant de notre système d'apprentissage machine, plus de 8,7 millions d'images issues des captures de mouvements sont analysées et transformées en temps réel en nouvelles animations pour créer un réalisme saisissant partout sur le terrain.

DÉPLACEMENTS COLLECTIFS RÉALISTES

Pour la toute première fois, les maillots Xsens enregistrent chaque contrôle, tacle, accélération et duel des 22 joueurs en plein effort afin de récolter des données retranscrites ensuite en plus de 4 000 nouvelles animations dans FIFA 22 afin de donner plus d'intensité, de réactivité et de densité à chaque joueur sur le terrain.

IA TACTIQUE

Grâce à une intelligence de jeu plus poussée issue des consoles de nouvelle génération, chaque joueur perçoit mieux les dispositifs et les déplacements offensifs et défensifs afin de faire preuve d'un plus grand réalisme tactique.

EN ATTAQUE

Les joueurs peuvent désormais prendre jusqu'à 6 fois plus de décisions par seconde afin de mieux comprendre leur environnement, d'adapter leurs appels de balle et de mieux réagir aux ballons qui traînent.

EN DÉFENSE

L'IA défensive a été retravaillée afin que chaque équipe se comporte comme un bloc capable de conserver sa disposition sur le terrain et de mieux couvrir les espaces.

ML - FLOW

En traitant plus de 8,7 millions d'images issues des captures avancées de matchs à 11 contre 11, l'algorithme ML - FLOW permet de créer de nouvelles animations en temps réel afin que les joueurs puissent mieux ajuster leur foulée et leur cadence de course à l'approche du ballon afin de pouvoir le contrôler ou le frapper plus facilement.

DUELS AÉRIENS CINÉTIQUES

La technologie utilisée lors des duels synchronise des animations de joueurs et renforce le réalisme et la réactivité lors de la lutte dans les airs. Observez les joueurs se pousser, tirer leur maillot et se bousculer sur les centres, les dégagements et les passes longues. Le jeu de tête gagne en efficacité et l'issue des duels est plus nette.

CONTRÔLE DU BALLON PLUS FLUIDE

Grâce à des animations repensées, le contrôle du ballon est plus naturel et plus fluide qu'auparavant. Les joueurs contrôlent la transmission du ballon sur les duels aériens et gagnent en souplesse lors des phases de jeu à terre, et les situations de protection du ballon sont plus musclées pour vous donner plus de liberté en attaque dans FIFA 22.

HUMANISATION DES JOUEURS

Avec la Capture 11-11 avancée, les nouvelles animations sur les phases de jeu sans ballon donnent littéralement vie aux joueurs sur le terrain. Observez les joueurs se parler, se montrer du doigt et se prendre à partie. Le déplacement est également plus intense lors des situations d'urgence pour rendre FIFA plus réaliste et immersif que jamais.

Concernant les modes, ils seront présentés prochainement. Voici les premières informations

Carrière

Vivez vos rêves les plus fous dans le mode Carrière de FIFA 22 en créant un club que vous prenez aux portes de la relégation pour en faire une grosse écurie. Bénéficiez d'une carrière de joueur repensée avec une plus grande marge de manoeuvre pour progresser et atteindre vos objectifs tout au long de l'aventure de votre Pro.

VOLTA FOOTBALL

VOLTA FOOTBALL revient en accordant une plus grande part à votre instinct, et vous découvrirez de nouvelles façons d'afficher votre style et de rester connecté avec votre équipe sur des terrains de street football répartis aux quatre coins de la planète.

Clubs Pro

Avec de nouvelles options de personnalisation pour les tribunes et la pelouse de votre club, un nouveau système de progression des joueurs qui vous offre la possibilité de mieux maîtriser l'évolution de votre Pro virtuel, et une expérience de jeu sociale qui vous permet de trouver plus facilement votre prochain match, il est temps de partir à l'assaut d'une nouvelle saison de Clubs Pro.

FIFA 22 Ultimate Team

FIFA 22 Ultimate Team redéfinit votre façon de jouer dans Division Rivals et FUT Champions vous permet d'affronter plus facilement d'autres joueurs afin de progresser. Vous disposez également d'innombrables possibilités pour rendre votre club unique avec des options de personnalisation complètes sur le terrain et en dehors. Enfin, avec la création des Héros FUT, célébrez le retour de joueurs que vous avez tant aimés.

Il y a déjà un appât pour les plus mordus et les nostalgiques, le très populaire FIFA Ultimate Team agitant déjà de nouvelles cartes :

Héros FUT

Célébrez les joueurs qui ont marqué l'histoire du football avec les Héros FUT, de nouveaux éléments qui représentent les moments mémorables qui ont fait d'eux les favoris des fans.



Les Héros FUT disposent d'un Collectif Championnat unique lié à un moment qui a fait d'eux des héros. Ils offrent un lien Club vert avec n'importe quel joueur du même championnat qu'eux ainsi que leur lien national habituel. Ils vous donnent ainsi de nouvelles options pour créer votre équipe et vous replonger dans des moments restés célèbres avec FUT 22.

On trouve pour le moment dans ce roster de légendes des joueurs comme Mario Gomez, Tim Cahill, Jorge Campos, Diego Milito, Fernando Morientes, Samir Al-Jaber, Robbie Keane, Abedi Pelé et Clint Dempsey. D'autres seront révélés en août.

Précos lancées

Pas question, une fois la date de lancement donnée, d'empêcher les portefeuilles de s'ouvrir. Ainsi, vous pouvez déjà précommander FIFA 22 sur les supports annoncés. Comme vous vous en doutez, l'éditeur a déjà prévu plusieurs éditions et des avantages pour les plus pressés.

Ainsi, l'édition Standard (69,99 euros sur PS4/Xbox One et 79,99 euros sur PS5/Xbox Series X|S) vous donne accès au jeu ainsi qu'à :

Un élément joueur Équipe de la Semaine 1

Kylian Mbappé en prêt

Choix joueur Ambassaseur FUT en prêt

Talent en mode Carrière

L'édition Ultimate (99,99 euros) vous laissera quant à elle lancer le jeu à partir du 27 septembre, avec :

Offre limitée dans le temps - Élément joueur Héros FUT

Élément joueur À surveiller

Droit à la nouvelle version - Passez gratuitement à la version PlayStation 5

4 600 Points FIFA

Élément joueur Équipe de la Semaine 1

Kylian Mbappé en prêt

Choix joueur Ambassadeur FUT en prêt

Talent en mode Carrière

Enfin, les abonnés EA Play disposent de 10% de remise sur les précos ainsi qu'un essai en avant-première à partir du 22 septembre pendant 10 heures. Ils seront également récompensés par du bonus d'expérience Saison Ultimate Team et du contenu personnalisé, des accessoires saisons VOLTA Football et des éléments de personnalisation Stade FUT mensuels.