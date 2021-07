Nintendo Switch OLED : Les analystes s'attendent toujours à une "Switch Pro" 4K

Après des mois de spéculation, Nintendo a dévoilé hier sa Switch OLED. Évolution plus que révolution, cette nouvelle version de sa très populaire console hybride a pour principal changement la présence d'un écran OLED qui vient remplacer l'écran LCD présent sur la Switch originale. Certains joueurs n'ont pas caché leur déception face à cette annonce. Mais pour les analystes, l'arrivée de cette Switch OLED n'annule pas la possibilité de celle d'une "Switch Pro."

Depuis l'annonce de la Nintendo Switch OLED hier après-midi, tout le monde y va de son petit commentaire à son sujet, du joueur au développeur, en passant par le journaliste ou l'analyste.

Et il apparaît que plusieurs de ces derniers s'accordent sur le fait que l'arrivée à l'automne prochain de la Nintendo Switch OLED ne signifie pas que la firme de Kyoto ne prépare pas en parallèle celle que l'on surnomme "Switch Pro," version plus puissante et compatible 4K de la machine.

Pour le Dr. Serkan Toto, PDG de Kantan Games interrogé par Bloomberg, il n'est pas impossible que la Switch OLED serve uniquement à remplir le calendrier de sorties :

Pour moi, cette nouvelle Switch ressemble plus à un modèle intérimaire qu'à une véritable upgrade. Il se pourrait qu'elle soit simplement une upgrade factice en attendant que (The Legend of Zelda) Breath of the Wild 2 soit prêt et que la pénurie de composants soit terminée l'année prochaine.

Pour Matthew Kanterman et Nathan Naidu de Bloomberg Intelligence, la Switch OLED n'aura pas le même attrait commercial qu'aurait une véritable révision hardware de la console de Nintendo. Et ils pensent eux aussi que 2021 n'aurait pas été le bon moment pour sortir une telle machine :

La Switch mise à jour avec un écran OLED proposée par Nintendo ne va pas, selon nous, catalyser des ventes aussi fortes que l'aurait fait la Switch Pro dont parlait la rumeur étant donné qu'elle maintient le même niveau graphique que la Switch originale. Une Switch Pro avec des graphismes en 4K va peut-être devoir attendre l'année fiscale 2023 (qui débutera le 1er avril 2022, ndlr) et l'arrivée de la suite de Zelda Breath of the Wild et d'autres jeux clés.

Oui... Enfin, peut-être

Mat Piscatella, directeur exécutif en charge du marché du jeu vidéo au sein de NPD Group, s'est quant à lui exprimé au sujet d'une éventuelle "Switch Pro" sur son compte Twitter personnel. À l'instar de ses confrères, il croit lui aussi en la possibilité d'une sortie de la console l'année prochaine :

J'ai toujours un modèle "Pro" ou autre dans mes prévisions pour la première moitié de l'année 2022 mais je n'ai aucune idée si cela va vraiment arriver ou non. J'ai appris il y a bien longtemps qu'essayer de prédire ce que Nintendo pourrait faire est peine perdue. Nintendo représente souvent une exception aux règles existantes du marché. Aucun d'entre eux ne fait logiquement d'affirmation catégorique quant à la sortie d'une "Switch Pro." Ils semblent cependant y croire. À noter par ailleurs que Takashi Mochizuki, journaliste de Bloomberg, maintient que Nintendo a bel et bien expérimenté avec une Switch capable d'afficher des graphismes en 4K plus tôt cette année.

Il n'est pas inconcevable que Nintendo ait plusieurs balles dans sa cartouchière. Mais si "Switch Pro" il y a, le constructeur nippon n'en parlera certainement pas avant la sortie de la Nintendo Switch OLED, prévue pour le 8 octobre prochain. Présenter cette potentielle nouvelle machine à l'approche de ses prochains titres majeurs, plusieurs mois après la sortie du modèle OLED, serait certainement la stratégie la plus fructueuse.

Êtes-vous d'accord avec ces déclarations des analystes concernant une potentielle "Switch Pro" ? Si la console existe, Nintendo a-t-il fait le bon choix de la garder pour plus tard selon vous ? Pensez-vous que la Switch OLED va bien se vendre ? Dites-nous tout dans les commentaires ci-dessous.