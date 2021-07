Xbox Live Gold : Jeff Grubb annonce encore sa disparition, tout se jouera avec Halo Infinite

Les politiques et autres hommes-sandwichs ne le savent que trop bien : à force de promettre tout et n'importe quoi, on finit bien par avoir raison. Dans le doute, le journaliste de VentureBeat Jeff Grubb n'a pas hésité à réitérer sa prédiction de l'an passé, et d'annoncer la mort prochaine de l'abonnement Xbox Live Gold.

Ce n'est un mystère pour personne (ou l'inverse) : avec la multiplication des abonnements, l'offre de Microsoft n'est pas toujours des plus limpides. En juillet dernier, Jeff Grubb affirmait ainsi que le constructeur américain supprimerait donc la formule Xbox Live Gold, un abonnement permettant de jouer en ligne, et de profiter chaque mois de jeux offerts, les fameux Games With Gold.

Au doigt mouillé ?

Derrière cette affirmation se cachait une autre prédiction : celle de voir le mode multijoueur de Halo Infinite opter pour l'approche free-to-play, une démarche qui s'est récemment concrétisée avec la nouvelle présentation du jeu lors de l'E3 2021. En avril dernier, Microsoft annonçait d'ailleurs qu'il ne serait généralement plus nécessaire de payer pour jouer en ligne à des jeux free-to-play, et il n'en fallait donc guère plus pour que le journaliste réitère ses prédictions au sein de son émission diffusée sur Giant Bomb :

Je savais de source sûre que Microsoft allait modifier son offre avant la sortie de Halo Infinite [...] mais ils ont finalement décidé d'augmenter le prix, c'était très bizarre, n'est-ce pas ? Pourquoi feraient-ils ça si ils voulaient se débarrasser du Xbox Live Gold ? Je veux juste le réitérer : l'abonnement est encore sur le tableau d'un responsable qui pense "Ça va de toutes façons disparaître". Que ce soit actuellement discuté ou non, cela fait toujours partie de leurs plans.

Sans surprise, Microsoft préfèrerait voir le nombre d'abonnés au Xbox Game Pass augmenter encore un peu plus, en témoigne le matraquage auquel tous les spectateurs ont assisté lors du Xbox & Bethesda Games Showcase du mois dernier :

Le problème, c'est qu'ils attendent que de gros jeux arrivent. Microsoft fait le dos rond en attendant, ce qui pour moi signifie : "Le Xbox Live disparaîtra, mais nous avons besoin de dépasser un certain seuil avec le Game Pass avant de pouvoir faire ce choix, car on ne peut pas débrancher une source de revenus sans la compenser".

Sans doute porté par l'élan, Grubb a également estimé qu'il faudrait bien 40 à 50 millions d'abonnés audit Game Pass pour que disparaisse le Xbox Live Gold :

Nous verrons bien comment cela se passe avec Halo Inifnite. Si le jeu ouvre la voie aux abonnements, alors ils y verront plus clair. Ensuite, il y aura Starfield, ce sera la deuxième étape.

Si les chiffres avancés par Grubb se rapprochent de la vérité, le Xbox Live Gold devrait donc couler encore quelques jours heureux en attendant d'organiser un raid des joueurs sur le Game Pass.