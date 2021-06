Xbox Games With Gold : Voici les jeux "gratuits" de juillet 2021

Chaque mois, Microsoft donne la possibilité à ses abonnés Gold et Game Pass Ultimate de récupérer une poignée de jeux Xbox sans qu'ils aient à débourser quoi que ce soit de plus que ce qu'ils paient pour leur abonnement. Alors que le mois de juin touche à sa fin, ceux de juillet viennent enfin d'être dévoilés.

Les abonnés Xbox Live Gold ou Ultimate ont pu s'amuser avec The King's Bird, Shadows Awakening, NeoGeo Battle Coliseum et Injustice : Gods Among Us en juin. L'été continue naturellement avec de nouvelles offrandes.

Et cette fois, de multiples générations de jeux, qu'ils soient sortis sur consoles Xbox ou non, sont représentés. Si l'on compte la compilation du lot comme un seul et même titre, ils sont très exactement quatre à venir s'inscrire au programme mensuel de Xbox.

Voici sans plus attendre les jeux "offerts" en juillet 2021 :

Xbox One (compatibles Xbox Series X|S) :

Planet Alpha (du 1er au 31 juillet)

Jeu de plates-formes à défilement horizontal, Planet Alpha transporte le joueur sur une planète extraterrestre et hostile. Ici le héros doit survivre alors qu'il est en permanence poursuivi par des créatures qui veulent sa peau.



Rock of Ages 3 : Make & Break (du 16 juillet au 15 août)

Mélange de Tower Defense, d'arcade et de stratégie aux touches humoristiques, Rock of Ages 3 met en scène des versions humoristiques de personnages légendaires. Ici, les joueurs peuvent créer leurs propres niveaux et les partager avec leurs amis.

Xbox 360 (compatibles Xbox One et Xbox Series X|S) :

Midway Arcade Origins (du 16 au 31 juillet)

Compilation de plus de 30 jeux venus de l'âge d'or de l'Arcade made in USA, Midway Arcade Origins permet de (re)découvrir des titres comme Gauntlet, Rampart ou Defender.



Xbox (compatible Xbox One et Xbox Series X|S) :

Conker : Live & Reloaded (disponible du 1er au 15 juillet)

Remake du jeu culte de la Nintendo 64 Conker's Bad Fur Day, Conker : Live & Reloaded associe comme l'original un univers coloré digne des jeux de plates-formes "enfantins" des années 90 à des dialogues résolument adultes et des parodies audacieuses.

Alors, satisfaits ? On vous laisse vous dire ce que vous pensez de cette sélection dans les commentaires ci-dessous.