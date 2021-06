E3 2021 : Revivez le Xbox & Bethesda Games Showcase (REPLAY)

Parmi les nombreuses conférences de cet E3 2021, il parait bien difficile de passer à côté du double rendez-vous fixé par Microsoft et Bethesda. Il faut dire que le constructeur a pris de soin de préparer le terrain, et les attentes sont nombreuses.

C'est dimanche à l'heure de l'apéro qu'il faudra se connecter pour suivre les annonces du géant américain et de sa plus récente acquisition : Microsoft et Bethesda prendront l'antenne à 19h pour dévoiler les nouveautés first et third-party qui feront le bonheur des PCistes et autres membres de la gamme de consoles Xbox.

Philer la métaphore

Si aucun jeu n'a évidemment été invoqué, le directeur de la branche jeu vidéo Phil Spencer a déjà pris le soin de revenir en détail sur l'ambitieuse stratégique de Microsoft, qui vise à faire de tous les possesseurs d'écrans connectés des joueurs en puissance, et avec un terrain aussi bien labouré, les annonces décisives devraient côtoyer les WORLD PREMIERE propres à l'industrie.

Si nous espérons évidemment être surpris par ces annonces, l'Américain aura également la lourde tâche de rendre Halo Infinite désirable au possible. Après le gros raté de l'été dernier, les aventures de Master Chief avaient préféré esquiver le lancement de la Xbox Series X pour mieux se peaufiner, et le FPS cross-générationnel reste évidemment l'une des sorties stratégiques de la fin de l'année 2021. Si tout va bien.

Les observateurs de l'industrie se demandent sans doute si et comment le concurrent de Sony parlera de Ghostwire Tokyo ou de Deathloop, deux titres uniquement annoncés sur PC et PS5. Décidément, quel suspens !

Joni & Plume Showcase

Et pour le plaisir, nous serons de retour pour commenter cette double keynote. Les très frais Joniwan et Plume se retrouveront dans la lucarne de cet article et la GameblogTV à partir de 18h30 pour scruter les annonces, analyser la moindre déclaration et le plus petit pixel suspicieux, avec des grimaces dont eux-seuls ont le secret.

Comme toujours dans ce genre d'événement retransmis en DIRECT, vous pourrez bien entendu en profiter pour interagir avec nous en passant par notre Discord ! Nous serons ravis de vous y revoir. Parce que ça fait longtemps, non ?

RENDEZ-VOUS CE DIMANCHE 13 JUIN à 19H00