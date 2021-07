Assassin's Creed Infinity : Ubisoft s'explique officiellement sur la nouvelle direction

Il y a quelques heures seulement, Jason-les-bons-tuyaux révélait la mise en chantier d'un certain Assassin's Creed Infinity, un nouvel épisode massivement multijoueur en forme de jeu-service. Vraisemblablement au fait des révélations (vous l'avez ?), Ubisoft n'a pas tardé à réagir officiellement.

D'ordinaire, la saison estivale permet à toute une industrie de souffler un peu. Mais ça, c'était avant. Le monde d'avant, comme dirait l'autre. Entre les annonces d'un nouveau modèle de Switch, les événements en direct et la fuite dudit chantier, cette année 2021 n'est décidément semblable à aucune autre.

Une infinité de possibilités

Les directeurs généraux d'Ubisoft Québec Nathalie Bouchard et Ubisoft Montréal Christophe Derennes ont pris leur plume et leurs précautions pour tenter de rapidement faire suite à l'article de Bloomberg paru il y a quelques heures. Alors que nous savons qu'Assassin's Creed Valhalla continuera d'être entretenu sur la durée, le futur de la série prendra donc une direction bien différente :

Ce changement de cap signifie que nous évoluons avec l'industrie du jeu vidéo. La pandémie et le travail à domicile ont fondamentalement changé la façon dont nous produisons des jeux, nous offrant une occasion de réfléchir sur notre organisation. Assassin's Creed est né dans les murs d'Ubisoft Montréal, avant qu'Ubisoft Québec n'en prenne ensuite la direction avec Assassin's Creed Syndicate et Odyssey, démontrant sa capacité à piloter la licence.



Plutôt que de continuer à passer le relais d'un jeu à l'autre, nous croyons profondément qu'il y a là une opportunité pour qu'une des séries les plus appréciées d'Ubisoft évolue de manière plus intégrée et collaborative, moins centrée sur les studios et plus axée sur le talent et le leadership, peu importe où ils se trouvent au sein d'Ubisoft.

La nouvelle recette formule rassemblera donc les deux structures (une nouvelle qui n'aurait aux dires de Schreier pas franchement plu à tout le monde en interne), pour un résultat qui, sur le papier, rassemble le meilleur des deux mondes :

La nouvelle structure collaborative inter-studio sera dirigée par Marc-Alexis Côté, qui devient le producteur exécutif de la franchise Assassin's Creed. Membres fondateur d'Ubisoft Québec, Côté a commencé en travaillant sur Assassin's Creed Brotherhood avant de devenir directeur de création sur Assassin's Creed Syndicate, et plus récemment producteur senior sur Assassin's Creed Odyssey. Il sera rejoint par Étienne Allonier d'Ubisoft Montréal, directeur de la marque pour Assassin's Creed depuis 10 ans, et leurs équipes respectives, pour s'assurer que la série continue de dépasser les attentes des joueurs.

To kill a Hocking bird

Sans doute conscient des remous que l'annonce pourrait susciter parmi un public parfois présent depuis 2007, et largement habitué à changer d'époque (et souvent de héros) à chaque épisode, Ubisoft tente de rassurer son public en cédant à l'exercice très parisien du name dropping :

Les directions créatives pour Assassin's Creed Infinity seront issues de la collaboration entre les deux studios. Jonathan Dumont et Clint Hocking partageront le leadership en tant que directeurs créatifs, supervisant leurs équipes respectives chez Ubisoft Québec et Ubisoft Montréal. Dumont était auparavant directeur mondial d'Assassin's Creed Syndicate chez Ubisoft Québec avant de devenir directeur créatif d'Assassin's Creed Odyssey.



Hocking a commencé en 2001 en tant que concepteur de niveaux, concepteur de jeux et scénariste sur le premier épisode de Splinter Cell avant de devenir directeur créatif sur Splinter Cell Chaos Theory, Far Cry 2, et plus récemment Watch Dogs Legion.

L'histoire ne dit pas si cette prestigieuse liste rassurera ou non les assassins en herbe et les autres, ni si la série nous laissera patienter jusqu'à l'arrivée de ce tout nouveau modèle en forme de jeu-service évolutif qui ne devrait pas arriver avant 2024. Un indice pourrait cependant nous mettre sur la voie :

Nous espérons que vous vous joindrez à nous pour cet incroyable voyage, et nous serons ravis de vous en dire plus sur ce qui s'en vient pour Assassin's Creed Valhalla et Assassin's Creed Infinity à une date ultérieure.

Que pensez-vous de ce nouveau modèle pour la série Assassin's Creed ? Êtes-vous convaincus par les déclarations d'Ubisoft ? Faites-nous part de vos avis massivement multijoueur dans les commentaires ci-dessous.