Assassin's Creed Infinity : Jason Schreier révèle le développement d'un jeu-service massivement multijoueur

Depuis bientôt une quinzaine d'années, la série Assassin's Creed nous emmène trancher les jugulaires des Templiers (et des autres) à travers bien des époques. Malgré un modèle qui évolue progressivement d'un épisode à l'autre, la formule est restée attachée à dépeindre une temporalité après l'autre. Cet équilibre pourrait-il voler en éclats ? À en croire le toujours très bien informé Jason Schreier, la réponse est oui.

À voir aussi : La DualSense ouvre ses fonctionnalités haptiques à un second jeu sur PC, merci Ubi

Le journaliste de Bloomberg toujours dans les bons coups, croit en effet savoir qu'Ubisoft Montreal (le studio derrière Assassin's Creed, II, III, Rogue, Unity, Syndicate, Origins et Valhalla) et Ubisoft Québec (Revelations, Syndicate et Odyssey) auraient été unifiées pour travailler sur un tout nouvel épisode : Assassin's Creed Infinity, un jeu massivement multijoueur qui s'entendrait comme l'équivalent de GTA Online pour la licence du géant français.

Prévu pour être lancé "dans les prochaines années", ce nouveau jeu en ligne prendrait la forme d'épisodes jonglant également entre les époques, mais qui seraient au final interconnectés, selon les indiscrétions recueillies par Schreier.

Fort de 155 millions de jeux vendus, la saga espère ainsi profiter de la très lucrative formule du game-as-service au long cours, en faisant d'Assassin's Creed Infinity un jeu proposant toujours plus de contenu. Selon l'auteur de Press Reset : Ruin and Recovery in the Video Game Industry, il ne faudrait pas s'attendre à le voir arriver avant... 2024 :

Details on Assassin's Creed Infinity are still in flux as it won't be out until 2024 or later, but it may be some sort of hub that allows people to play multiple AC games both big and small. Or Ubisoft may say screw it and give up to chase the next trend 3 years from now