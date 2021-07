PS5 : Un State of Play annoncé pour cette semaine, et d'autres infos promises pour cet été

Ce mardi 6 juillet 2021 pourrait presque être officiellement renommé "la journée de la confirmation des rumeurs." En effet, après la confirmation par Nintendo de la sortie prochaine de la Nintendo Switch OLED, au tour d'une vieille rumeur concernant PlayStation d'être validée.

Sony vient d'annoncer la diffusion cette semaine d'un nouvel épisode de son émission State of Play. Et comme l'affirmait la rumeur, cet événement virtuel aura bel et bien lieu jeudi 8 juillet à 23h heure de Paris.

D'après le constructeur japonais, ce State of Play estival durera environ 30 minutes et se concentrera pendant 9 d'entre elles sur Deathloop. Au menu, une présentation approfondie du gameplay du jeu d'Arkane Studios.

Comme cette partie de l'émission n'occupera "que" 9 minutes, le reste du State of Play sera consacré à des informations sur des jeux développés par des "studios indépendants" et des "développeurs tiers."

Du teasing dans le teasing

Histoire que les joueurs PlayStation ne se fassent pas de faux espoirs, Sony précise d'ores et déjà que ce State of Play ne contiendra pas d'informations à propos de God of War Ragnarök (élément à propos duquel la rumeur s'était trompée), Horizon Forbidden West, ou encore le PlayStation VR2.

À noter qu'aux joueurs déçus par cette précision, la firme de Jim Ryan conseille de "rester connecter cet été" car elle aura "bientôt plus d'infos." Sony aura donc plusieurs temps de parole avant la fin de cet été. Reste à découvrir de quoi il retourne.

