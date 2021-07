La Switch OLED s'annonce en vidéo : Nouvel écran, plus de stockage... Infos, prix et images

La rumeur courait comme un lapin d'Okunoshima depuis plusieurs jours : Nintendo a effectivement choisi cette belle journée d'été pour dévoiler le tout nouveau modèle de sa transportable Switch : la Switch OLED, qui devrait permettre à la belle d'allègrement dépasser la barre des 100 millions d'unités vendues. Au moins.

À voir aussi : Nintendo dresse un état complet de ses effectifs et continue de grandir, les chiffres

Ne l'appelez plus Super Switch ou Switch 4K : c'est bien la Switch OLED qui viendra compléter l'offre de la console de salon transportable selon Nintendo, dès le 8 octobre prochain, au prix de 349,99 dollars selon le site officiel nord-américain. Ce sera la même jour qu'un certain Metroid Dread. Comme toujours en pareille occasion, aucun prix n'a été communiqué pour l'Europe. La belle a enfin été dévoilée en vidéo, non sans détailler ses spécificités qui devraient ravir les esthètes en déplacement.

Disponible en deux versions : le nouveau Blanc et un combo Rouge/Bleu déjà bien connus, la Switch OLED proposera un écran de 7 pouces aux bords affinés en long et en large, histoire de profiter pleinement des contrastes plus marqués. Vous pouvez évidemment découvrir une batterie de visuels léchés dans notre galerie d'images. La Switch OLED affichera ainsi une résolution classique de 1080p une fois branchée en HDMI, et jusqu'à 720p en mode "Portable" ou "Table." Des spécificités somme toute logiques, puisque le même processeur NVIDIA Tegra personnalisé équipe indifféremment la Switch et le modèle OLED.

Les nouveautés listées...

Nintendo semble avoir listé et répondu point par point aux nombreuses critiques émises depuis 2017, puisque le dock ce nouveau modèle sera équipée d'un port Ethernet pour une connexion plus stable, mais aussi de deux ports USB plus accessibles, le tout encadré par des formes plus arrondies que le modèle original, et offrant un accès arrière bien plus pratique. Si jamais le dock était proposé à part dans le commerce, les "anciens" pourront en profiter, puisque le modèle original est déjà annoncé comme compatible.

La console sera dotée d'un support plus large toujours placé à l'arrière, et qui permettra une meilleure stabilité en mode "Table", ce dernier pouvant être ajusté. Enfin, les haut-parleurs élargis mais toujours présents au bas de la machine proposeront un son plus clair aux dires du constructeur, histoire de booster le jeu nomade. La capacité de stockage de la Switch OLED sera d'ailleurs doublée, pour embarquer 64 Go d'entrée de jeu.

Côté autonomie, rien ne change, puisque la console sera toujours dotée d'une batterie au lithium ion d'une capacité de 4310 mAh, un choix étonnant après quatre ans de transports et de mise en veille.

Mais pas que

En revanche, Nintendo semble que très peu avoir modifié ses fameux Joy-Con, une gageure à l'heure où les procès et autres class actions se multiplient sur tout la planète. Et Nintendo de préciser :

Les manettes Joy-Con incluses avec la Nintendo Switch (modèle OLED) sont identiques à celles actuellement disponibles.

Vous l'aurez compris : avec une telle compatibilité entre les modèles, cette Switch OLED s'entend d'abord comme une évolution du modèle de 2017 plus qu'une véritable révolution. La console a tout de même subi une (très) légère augmentation de son poids : avec 320 grammes, elle en pèse donc 23 de plus que la Switch... tout court. L'écran "large" est quant à lui plus grand de 3 petits millimètres. Ceux qui font toute la différence ? Rien n'est moins sûr.

La Switch OLED sera proposé en Blanc ou en Rouge/Bleu néon le 8 octobre prochain, pour 349,99 dollars. Et autant d'euros ?

Que pensez-vous des caractéristiques de la Switch OLED ? Êtes-vous satisfaits des modifications apportées ? Faites-nous part de vos avis d'esthètes dans les commentaires ci-dessous.