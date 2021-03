PS5 : Les manettes haptiques du PS VR 2 se dévoilent, premières images

Sony nous avait prévenu de longue date : le lancement de la PlayStation 5 et de ses différents accessoires se feraient en plusieurs étapes, sur la base d'un feuilletonnage cher à Edwy Plenel. Alors que le constructeur affirmait le mois dernier que le futur de la réalité virtuelle ne jouerait pas avant 2022, voici pour patienter les nouvelles manettes qui équiperont le futur PlayStation VR 2.

Si des pistes évoquaient hier l'arrivée d'un hypothétique casque du côté de chez Microsoft, c'est très officiellement que Sony lève aujourd'hui le voile sur les manettes du PS VR 2, que vous pouvez dès à présent retrouver en images dans notre galerie ci-dessous.

L'orbe sacrée

Sans surprises, les deux manettes qualifiées d'orbes par le directeur Hideaki Nishino s'inscrivent dans la continuité de la DualSense, et reprennent à leur compte les fonctionnalités haptiques de cette dernière. Sans doute inspirées par Valve et ses manettes Index, Sony insiste sur leur ergonomie et la liberté de mouvements qu'elles devraient assurer aux futurs aventuriers casqués, et en place une au passage pour Microsoft et sa célèbre "Duke" :

Lors de la conception de cette nouvelle manette, nous avons fait de l'ergonomie une priorité. Ainsi, vous constaterez qu'elle est bien équilibrée et agréable à tenir dans chacune de vos mains. Nous avons appliqué les conclusions de nos tests auprès d'utilisateurs ayant différentes tailles de mains, ainsi que nos connaissances découlant de décennies de conception de manettes pour toutes les plateformes PlayStation.

Voici les premières caractéristiques mises en avant par le constructeur japonais :

Gâchettes adaptatives : chaque manette VR (gauche et droite) comporte un bouton doté d'une gâchette adaptative, qui ajoute une tension palpable lorsque le joueur appuie dessus, d'une façon similaire aux sensations de la manette DualSense. Si vous avez déjà joué à un jeu PS5, cette tension vous rappellera celle que vous avez déjà rencontrée en appuyant sur les touches L2 et R2, par exemple pour bander un arc et décocher une flèche. Une fois appliqué à la VR, ce type de mécanique décuple l'intensité de l'expérience.

: chaque manette VR (gauche et droite) comporte un bouton doté d'une gâchette adaptative, qui ajoute une tension palpable lorsque le joueur appuie dessus, d'une façon similaire aux sensations de la manette DualSense. Si vous avez déjà joué à un jeu PS5, cette tension vous rappellera celle que vous avez déjà rencontrée en appuyant sur les touches L2 et R2, par exemple pour bander un arc et décocher une flèche. Une fois appliqué à la VR, ce type de mécanique décuple l'intensité de l'expérience. Retour haptique : la nouvelle manette proposera un retour haptique optimisé pour ses dimensions, de façon à rendre chaque sensation en jeu plus percutante, plus texturée et plus nuancée. Lorsque vous traverserez un désert rocailleux ou que vous échangerez des coups dans des affrontements au corps à corps, vous ressentirez pleinement la différence. L'expérience audiovisuelle exceptionnelle, qui occupe une place prépondérante dans l'expérience VR, s'en trouvera amplifiée.

: la nouvelle manette proposera un retour haptique optimisé pour ses dimensions, de façon à rendre chaque sensation en jeu plus percutante, plus texturée et plus nuancée. Lorsque vous traverserez un désert rocailleux ou que vous échangerez des coups dans des affrontements au corps à corps, vous ressentirez pleinement la différence. L'expérience audiovisuelle exceptionnelle, qui occupe une place prépondérante dans l'expérience VR, s'en trouvera amplifiée. Détection du contact des doigts : au niveau des zones sur lesquelles vous placez votre pouce, votre index ou votre majeur, la manette peut détecter vos doigts sans que vous n'ayez à appuyer sur le moindre bouton. Vous pourrez ainsi faire des gestes de main plus naturels pendant vos parties.

: au niveau des zones sur lesquelles vous placez votre pouce, votre index ou votre majeur, la manette peut détecter vos doigts sans que vous n'ayez à appuyer sur le moindre bouton. Vous pourrez ainsi faire des gestes de main plus naturels pendant vos parties. Suivi : le suivi de la manette VR par le nouveau casque VR s'effectue par l'intermédiaire d'un anneau de suivi situé au bas de la manette.

: le suivi de la manette VR par le nouveau casque VR s'effectue par l'intermédiaire d'un anneau de suivi situé au bas de la manette. Touches d'action / joysticks analogiques : la manette de gauche comprend un joystick analogique, les touches triangle et carré, une touche de « prise » (L1), une touche à gâchette (L2) et la touche de création. La manette de droite contient un joystick analogique, les touches croix et rond, une touche de « prise » (R1), une touche à gâchette (R2) et la touche d'options. La touche de « prise » peut permettre de ramasser des objets dans le jeu, par exemple.

Bien des informations manquent encore à l'appel, et il faudra donc resté connecté pour espérer découvrir dans un futur que l'on espère proche le design du casque qui accompagnera ces nouvelles manettes haptiques, et les premiers jeux en tirant partie.