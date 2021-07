Sony et Microsoft prévoiraient aussi des annonces pour cette semaine

On l'attendait depuis des mois, l'annonce vient enfin de tomber : celle que l'on surnommait Nintendo Switch Pro s'appellera finalement la Nintendo Switch OLED et sortira en octobre prochain, avec pour principale nouveauté un écran OLED. Si cette annonce fait évidemment beaucoup de bruit, d'autres annonces pourraient apparemment être faites cette semaine.

Un peu plus tôt aujourd'hui, à un tweet se félicitant de la situation actuelle de PlayStation, Nintendo et Xbox, l'analyste Daniel "ZhugeEX" Ahmad a répondu quelque chose ayant de quoi mettre la puce à l'oreille :

Hopefully there should be some cool news from all three this week.