Elden Ring enrichit son lore et parle de rejouabilité : il faudra faire des choix

Alors que les joueurs comptent désormais les jours qui les séparent de la sortie du (très) attendu Elden Ring, Bandai Namco continue de poser pierre après pierre les fondations très littéraires de cet univers tout droit sorti du cerveau en fusion d'un certain George R.R. Martin. Et à l'instar des plus grandes sagas de fantasy, il va falloir s'acclimater à un tout nouveau vocabulaire.

Le célèbre écrivain déjà responsable du Trône de Fer a récemment déclaré que son travail d'écriture et de conceptualisation du nouveau jeu de Hidetaka Miyazaki avait pris fin il y a déjà plusieurs années. Peut-être était-ce pour lui rafraîchir la mémoire que la page officielle d'Elden Ring vient tout juste de faire l'objet d'une mise à jour.

No I have not seen your ring

Les aventuriers les plus attentifs savaient déjà qu'ils mettraient les pieds dans le monde de l'Entre-terre, pour se mettre en quête du Cercle d'Eden, le tout en fracassant dans la joie et l'allégresse ennemis et monstres aperçus dans la splendide bande-annonce du Summer Game Fest du mois denier.

Pour le reste, sortez une chaise, faites-vous couler un café, et savourez :

L'Ordre d'or a été anéanti. Aux quatre coins de l'Entre-terre, des demi-dieux en possession d'éclats du Cercle d'Elden se livrent une bataille pour les ruines d'un royaume parfait, désormais dépourvu de la sagesse dorée de la Volonté suprême.

Alors que le conflit fait rage au loin, un paria approche. Il fut un temps où ses ancêtres prospéraient dans l'Entre-terre, mais la lumière sacrée de la grâce quitta leur tribu il y a bien longtemps, et ils furent chassés du royaume. On les appelle les Sans-éclat, et ils reviennent revendiquer le titre de Seigneur d'Elden qui leur avait été promis par la légende.

Voici le monde d'Elden Ring. Incarnez un Sans-éclat et partez à l'exploration de l'Entre-terre. Chevauchez à travers de vastes étendues, galopez sur les pentes de collines verdoyantes et gravissez des rochers escarpés sur votre destrier éphémère pour découvrir un monde rempli de vie et de dangers.

Votre périple commence au coeur de majestueuses plaines peuplées de mythiques créatures des steppes, où de timides créatures grignotent l'herbe ou se faufilent dans les taillis. Ceux qui s'aventurent dans les marais devront toutefois prendre garde aux nombreux soldats et guerriers menaçants qui se dresseront sur leur chemin et aux indescriptibles horreurs qui attendent tapies dans l'ombre.

Les rares âmes hospitalières ayant échappé à la folie survivent près des vestiges de villes détruites lors de l'Éclatement. Ils sauront peut-être vous apporter des réponses, en échange de votre aide. Les demi-dieux résident en surplomb, dans d'anciens donjons regorgeant de pièges, de secrets et de gardiens. Ces seigneurs déchus, autrefois membres d'une noble famille royale, règnent sur leurs terres grâce au pouvoir suprême des éclats du Cercle d'Elden.

Have you checked your ring ?

Voilà qui devrait offrir quelques éléments de contexte, mais aussi (et surtout) d'office rassurer sur la potentielle qualité de la version française du titre, qui semble à la hauteur de la plume du bonhomme. Mais à l'instar des bons vieux Livres Dont Vous êtes le Héros, il vous appartiendra à vous autres Sans-éclats d'opérer certains choix dans l'aventure :

La sagesse des grâces évanouies, si vous parvenez à les trouver, saura vous guider vers la reconquête de ce monde des mains des demi-dieux à l'aide de puissance et de magie, mais rien ne vous oblige à suivre leur voie.

La décision vous appartient. Avez-vous soif de pouvoir, ou de connaissance ? Faites votre choix et créez un personnage qui vous convient.

Essayez des dizaines de compétences pour trouver celle qui correspond le mieux à votre style. Faites preuve de discrétion pour éviter les dangers ou prendre vos ennemis par surprise. Tirez avantage de l'environnement, de la météo et des différents moments de la journée. Maîtrisez l'art du combat pour lire les intentions de vos ennemis. Une esquive ou une parade bien placée pourrait vous sauver d'une mort certaine. Chevauchez votre destrier pour affronter les mercenaires à cheval et les séparer de leur monture. Apprenez des sorts obscurs auprès de maîtres vivant parmi les ruines de la guerre. Invoquez des esprits pour augmenter vos chances au combat, ou appelez d'autres Sans-éclat pour venir se battre à vos côtés et vous soutenir lors de votre exploration. Ou plongez-vous dans l'histoire sanglante et complexe de l'Éclatement pour découvrir les secrets perdus des demi-dieux et de leurs semblables. Vous pourrez arpenter toutes ces voies.

Quel que soit votre choix, votre force et votre ambition seront les facteurs déterminants de votre aventure. Plus vos objectifs seront ambitieux, plus le défi sera grand. Oui, il vous faudra vous battre pour reprendre l'Entre-terre qui vous revient de droit.

Et oui, vous risquez de mourir.

Mais vous reprendrez vos armes.

Car il n'est d'autre manière de donner naissance à un champion, ou un Seigneur.

Et hop, en voilà une pour la rejouabilité. Ça ira comme ça ? Allez, encore un peu de patience : Elden Ring sortira le 21 janvier 2022 sur PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC via Steam.