Summer Game Fest : Elden Ring dévoile du gameplay 100% From Software et une date de sortie !

Le prochain titre de From Software a profité du Summer Game Fest pour faire une apparition, en "one more thing" bien fou. Et cette fois-ci Elden Ring se montre avec une longue vidéo de gameplay pour faire languir les fans du studio.

Elden Ring dévoile ainsi tout ce qu'il a dans le ventre. La direction artistique propre au studio nippon et reconnaissable entre mille, mélangée à un gameplay qui s'annonce aussi millimétré que celui d'un Dark Souls ou d'un Sekiro en font un titre dans la droite lignée des précédents jeux de From Software.

Ring a bell

Yasuo Miyakawa, PDG de BANDAI NAMCO Entertainment Inc. ajoute ceci :

C'est avec la plus grande joie que nous annonçons la date de sortie d'ELDEN RING, un nouveau jeu signé par M. Miyazaki et M. George R.R. Martin, deux créateurs que j'admire profondément et qui sont adulés par de nombreux fans dans le monde entier. C'est un réel bonheur de pouvoir enfin vous en parler. Nous poursuivrons le développement d'ELDEN RING, pas seulement en tant que jeu mais également dans d'autres domaines, afin de partager l'univers et le charme de ce titre avec nos fans du monde entier. Nous savons que nous pouvons compter sur votre soutien, et nous en réjouissons.

Elden Ring sortira le 21 janvier 2022 sur PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC via STEAM. Le jeu sera compatible avec Smart Delivery sur les consoles Xbox, et une mise à jour gratuite sera disponible sur PS5 pour les joueurs qui achètent la version PS4.