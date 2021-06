Elden Ring : George R.R. Martin n'a pas vu le jeu depuis des années mais parle de son rôle

Présenté pour la première fois en 2019, c'est peu dire qu'Elden Ring aura su se faire discret depuis son retour stratégique en forme de "one more thing" du Summer Game Fest Kick Off Live. Désormais libre de s'exprimer sur le sujet, l'écrivain George R.R. Martin ne s'est pas fait prier pour parler de cette nouvelle expérience et de sa découverte du développement vidéoludique.

Le célèbre écrivain a récemment accordé une interview à la chaîne chicagolaise WTTF, précisant qu'il garderait le secret sur le futur de la série Game of Thrones, ce qui l'a poussé à s'exprimer sur les soufflantes qu'il a pu prendre étant jeune, mais également sur le prochain jeu de From Software.

I was there when it was written

Celui qui remet ainsi les pieds sur les lieux de ses chères études universitaires aura parmi bien des sujets abordé celui qui nous intéresse ici, et révélé que le dossier Elden Ring ne le concerne plus depuis un petit moment :

C'est un exercice très différent de l'écriture. Je ne suis pas un gros joueur, mais j'ai déjà pu essayer quelques trucs. Ce jeu, Elden Ring, est une sorte de suite à Dark Souls, qui est sorti il y a un moment. Mon travail sur le jeu s'est en réalité terminé il y a déjà plusieurs années de cela : ces jeux, ce sont un peu comme des films, leur développement prend beaucoup de temps.



Ce qu'ils voulait, c'était que je créé un monde, un univers dans lequel se déroulerait l'action, avec un emphase sur la fantasy et la science-fiction. Je ne peux pas parler des personnages ou de l'intrigue, mais ce contexte est tout aussi important, comme la Terre du Milieu de Tolkien, l'Âge hyborien de Robert E. Howard ou le Cycle de Fondation d'Isaac Asimov.

Heureusement, les équipes du père Miyazaki ont tout de même maintenu Martin au parfum, même si l'intéressé semble aborder la version avec (presque) la même surprise que nous autres joueurs lambda :

J'ai travaillé tous les détails de cet univers pour eux, et ils ont ensuite pris le relais. Cela fait plusieurs années que je ne les ai pas vu, mais ils sont venus de temps à autre me montrer les monstres qu'ils avaient dessiné, les derniers effets spéciaux ou quelques trucs cools.



Le développement est allé doucement, mais je crois qu'il sort en janvier, et je serai aussi curieux que n'importe qui à l'idée de le découvrir.

Allez, encore un peu de patience : Elden Ring sortira le 21 janvier 2022 sur PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC via STEAM. Le jeu sera compatible avec Smart Delivery sur les consoles Xbox, et une mise à jour gratuite sera disponible sur PS5 pour les joueurs qui achètent la version PS4.